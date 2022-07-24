Алаев: «Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался по поводу ситуации с защитником «Динамо» , который покинул расположение команды.

Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов. Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла.