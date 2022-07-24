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Алаев: «Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств»

вчера, 18:26

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался по поводу ситуации с защитником «Динамо» Гильермо Варелой, который покинул расположение команды.

Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов. Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:45
Мешает то, что крепостное право отменили ещё 150 лет назад, а до некоторых это ещё не дошло. Вот она Росия. В других странах если нужен работник, его надо заинтересовать, создать условия. В Росии если нужен работник, его надо сделать рабом, зэком и т.д.
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:42
Не факт. Кто хотел встать на лыжи уже встал. Но такой закон или иное распоряжение для РПЛ нужно. А то махновщина получается, хочу - играю, не хочу - не играю. Подъёмные получили? Получили. И сразу на лыжи. Неплохой бизнес получается.
Знатог
Знатог
вчера в 20:30
Сбежал от полицаев.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:17
Суды то на западе, а не в китае, шансов нет
альсато
альсато
вчера в 20:05
Сульфат Натрия!..Как дети! Что в клубах, что в РПЛ!...ВСЕ легионеры УБЕГУТ, ВСЕ! (кто во время действующего контракта,кто после его окончания)..Пустая трата денег!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:52
Опять пузыри пропускаем и всё.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 19:27
Если они примут такой закон, за день до начала его действия всё легионеры воспользуются своим сомнительным правом от ФИФА, и даже жиреющие Венделы и Малкомы на всякий случай убегут, так-то по мелочи.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:50
А что мешает тому же Алаеву и его компании придумать закон запрещающий покидание по своему желанию команды? Ведь поправки в Конституцию приняли в которых указывается главенство Российского права над международным. Может просто у футбольных фунциклёров моозга не хватает?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:44
А судьи кто?Не те ли господа,-
организаторы гонений на Россию?
И нужно ли ломиться нам туда,
а не вести свой курс назло стихии?

Опять мечтают,оказавшись в попе,
туристом поболтаться по Европе...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:33
Господи, ну хоть слова подбирайте...

"Злоупотребление правом"

Если уж это ПРАВО, то как им можно ЗЛОУПОТРЕБИТЬ?

То есть в одном тексте Алаев как бы и признает, и отвергает одновременно правом игроков пользоваться уловкой ФИФА?
s62n3469w47n
s62n3469w47n
вчера в 18:29
надежда умирает последней...
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