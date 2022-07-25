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Наумов не верит, что «Локомотив» сможет завоевать медали в этом сезоне

сегодня, 07:22

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что по итогам сезона московская команда вряд ли выиграет медали.

Мне очень нравится команда, но я не верю в этот тренерский штаб, который сейчас есть. Хотя бы оставили Лоськова с Пашининым, которые подсказали бы им, что такое российский футбол. Потому что без этого трудно. А это ребятки молодые — надо всё с нуля начинать. Они пока изучат всё — команду, как построить тактику — уйдет время. Лоськов и Пашинин это всё прекрасно знают, и они бы подсказали. Но нет, надо было убрать их из тренерского штаба и взять этих молодых немцев, которые не видели никогда российского футбола. Уверен, что по телевизору они никогда его не видели. А это означает, что с нуля надо начинать, но на это время нужно, а его никто не даст. Уже потеряли три очка в первых двух турах, а потом и не наверстаешь упущенное, в то время как другие наберут тонус. Поэтому я не верю в то, что «Локомотив» может добраться до медалей. Конечно, он внизу не будет, состав-то хороший, команда — неплохая. Я думаю, «Локомотив» будет четвертым-пятым, но не выше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:09
"Уже потеряли три очка в первых двух турах...".Хорошо,что НАумова убрали из РЖД,а то с такими математическими способностями ценообразование для пассажиров было бы ещё убийственнее.
rwqd9wf3z2qg
rwqd9wf3z2qg
сегодня в 09:09
Судя по первым матчам это будет проблематично.
4ywszxf99uve
4ywszxf99uve
сегодня в 08:54
Всё возможно.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:51
Одно место точно за Питером, а на два других слишком много серьезных конкурентов.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:48
В это никто не верит. Кстати потеряли не три, а четыре.
grrmzh4pmvw8
grrmzh4pmvw8
сегодня в 08:47
В это никто не верит
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:22
Я тоже не верю в это.
h2k4wggg8586
h2k4wggg8586
сегодня в 08:13
ну что же подождем пока изучат российский футбол, которого, кстати уже нет, есть театральное представление, срежессированное букмекерами...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:40
Уже потеряли три очка в первых двух турах(с)
Четыре, если слегка уточнить. Положа руку на сердце - игра Локомотива не вселяет уверенности в завтрашнем дне. Тут Наумов не далёк от истины.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:33
Не в этом сезоне точно
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