Наумов не верит, что «Локомотив» сможет завоевать медали в этом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что по итогам сезона московская команда вряд ли выиграет медали.

Мне очень нравится команда, но я не верю в этот тренерский штаб, который сейчас есть. Хотя бы оставили Лоськова с Пашининым, которые подсказали бы им, что такое российский футбол. Потому что без этого трудно. А это ребятки молодые — надо всё с нуля начинать. Они пока изучат всё — команду, как построить тактику — уйдет время. Лоськов и Пашинин это всё прекрасно знают, и они бы подсказали. Но нет, надо было убрать их из тренерского штаба и взять этих молодых немцев, которые не видели никогда российского футбола. Уверен, что по телевизору они никогда его не видели. А это означает, что с нуля надо начинать, но на это время нужно, а его никто не даст. Уже потеряли три очка в первых двух турах, а потом и не наверстаешь упущенное, в то время как другие наберут тонус. Поэтому я не верю в то, что «Локомотив» может добраться до медалей. Конечно, он внизу не будет, состав-то хороший, команда — неплохая. Я думаю, «Локомотив» будет четвертым-пятым, но не выше.