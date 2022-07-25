Губерниев: «Слуцкий уверенно приведет „Рубин“ во Вторую лигу»

Комментатор Дмитрий Губерниев с сарказмом отреагировал на поражение «Рубина» от «Енисея» (2:3) в матче 2-го тура Первой лиги.

Могу сказать, что Слуцкий уверенно приведет команду во Вторую лигу. Я считаю, что это мощное решение руководства команды, потому что они нацелены на Вторую лигу. А дальше, если контракт на три года, чемпионат любительских команд. И в этой лиге «Рубин» с тренером Слуцким будет настроен на победу. Мне очень радостно, потому что я за красивый футбол во второй лиге с «Рубином» и Леонидом Слуцким.