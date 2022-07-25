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Игрок «Локо» Едвай: «Меня бы не волновало давление от Хорватской Федерации»

сегодня, 08:42

Защитник «Локомотива» Тин Едвай после ничьей с «Ростовом» (2:2) во 2-м туре РПЛ рассказал, склоняла ли его Хорватская федерация футбола к уходу из клуба.

В равных составах мы были лучше «Ростова», но стало тяжело из-за удаления. У нас были моменты, но мы их не забивали. В меньшинстве стало сложнее, поэтому набранное очко даже лучше, чем хорошо.

Многие футболисты хотят играть в других лигах, потому что РПЛ — не самый лучший чемпионат? Я играл в Италии и Германии, тогда мне хотелось чего-то нового. Если бы сейчас я хотел чего-то другого, я бы сделал это — попросил клуб отпустить меня, но я не хочу этого делать. Хочу играть здесь. Я приехал, чтобы развиваться, развить проект европейского «Локомотива», биться на всех уровнях. Надеюсь, скоро ситуация с отстранением наладится, и мы будем играть в Европе. Вся команда понимает разницу игры на европейском уровне и в РПЛ. Были ли предупреждения или давление от Хорватской Федерации? Нет. Даже если бы что-то получил, меня бы это не волновало.

Кого бы позвал в «Локомотив»? Не знаю, мне нравится моя команда. Счастлив от того, что имею вместе с ней. Я бы ничего не менял.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:10
Сегодня одно говорит, завтра другое ... Любой легионер может уйти .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:09
Здорово если это не просто слова.
Знатог
Знатог
сегодня в 10:05
с детства мечтал за локомотив.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:04
Ничего.что в равных составах вы "были лучше",но пропустили? ТОлько после этого "Ростов" вдруг стал дурака валять.И едва не поплатился.А так-обе команды молодцы,порадовали конкурентов.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:30
там и не знают, что такой игрок есть
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:45
Ну хоть кто-то не боится выражать своё истинное мнение и не бежит, как крыса, пусть и за деньги, зато честно. Молодец!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:45
Хорошая позиция.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 08:43
Очень хорошо что так.
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