Игрок «Локо» Едвай: «Меня бы не волновало давление от Хорватской Федерации»

Защитник «Локомотива» после ничьей с «Ростовом» (2:2) во 2-м туре РПЛ рассказал, склоняла ли его Хорватская федерация футбола к уходу из клуба.

В равных составах мы были лучше «Ростова», но стало тяжело из-за удаления. У нас были моменты, но мы их не забивали. В меньшинстве стало сложнее, поэтому набранное очко даже лучше, чем хорошо.

Многие футболисты хотят играть в других лигах, потому что РПЛ — не самый лучший чемпионат? Я играл в Италии и Германии, тогда мне хотелось чего-то нового. Если бы сейчас я хотел чего-то другого, я бы сделал это — попросил клуб отпустить меня, но я не хочу этого делать. Хочу играть здесь. Я приехал, чтобы развиваться, развить проект европейского «Локомотива», биться на всех уровнях. Надеюсь, скоро ситуация с отстранением наладится, и мы будем играть в Европе. Вся команда понимает разницу игры на европейском уровне и в РПЛ . Были ли предупреждения или давление от Хорватской Федерации? Нет. Даже если бы что-то получил, меня бы это не волновало.

Кого бы позвал в «Локомотив»? Не знаю, мне нравится моя команда. Счастлив от того, что имею вместе с ней. Я бы ничего не менял.