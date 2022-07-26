Бувач рассказал о сильных сторонах новичка «Динамо» Фернандеса

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» рассказал о сильных сторонах новичка команды .

В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.

Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться.