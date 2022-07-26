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Бувач рассказал о сильных сторонах новичка «Динамо» Фернандеса

сегодня, 15:49

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о сильных сторонах новичка команды Роберто Фернандеса.

В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.

Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
сегодня в 17:45
Посмотрим, это всяко лучше, чем нынешний центр.

Сильная левая нога - это хорошо, а то гениальные передачи Сазонова в никуда видеть не хочется.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:36
+1000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваня, Приветище!!!!!!!
Ваня, но, это он в солнечную погоду ослеплял, а в пасмурную пытался играть ногами. Поэтому процент забитых мячей в ясную погоду- у него значительно выше!!!
stanichnik
stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 16:31
Доброго Здоровья, Gotlib!
Он своей лысиной ослеплял вратарей и благодаря этому поражал ворота соперников.)))
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 16:29
Отстрапонить его, надо было уже после шварца. А если с этим новичком не получится- уволить.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 16:24
Я это с иронией сказал. Да, про Бабусю я много знаю, как и про весь тогдашний Шахтер. А Вы молодец, много знаете, что делает Вам Честь!
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:21
Это не помешало Бабусе стать лучшим бомбардиром в 1979 году. По поводу Бувача - время покажет. Если купили хлам, то генеральный должен отстрапонить Бувача перед всей командой, чтобы таких промахов больше не допускал.
Capral
Capral
сегодня в 16:06, ред.
А у Виталия Старухина была великолепная голова, но он, совсем не умел играть ногами. Как не пытаюсь себя уговорить, но не испытываю я доверия к Бувачу. Новый ГТ- мне симпатичен, а вот с Бувачем проблемы.
9grebqu5ue9c
9grebqu5ue9c
сегодня в 15:50
Посмотрим в деле
Гость
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