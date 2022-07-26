Бувач рассказал о сильных сторонах новичка «Динамо» Фернандеса

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о сильных сторонах новичка команды Роберто Фернандеса.
В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.
Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться.
Сильная левая нога - это хорошо, а то гениальные передачи Сазонова в никуда видеть не хочется.
Сильная левая нога - это хорошо, а то гениальные передачи Сазонова в никуда видеть не хочется.
Ваня, Приветище!!!!!!!
Ваня, но, это он в солнечную погоду ослеплял, а в пасмурную пытался играть ногами. Поэтому процент забитых мячей в ясную погоду- у него значительно выше!!!
Ваня, Приветище!!!!!!!
Ваня, но, это он в солнечную погоду ослеплял, а в пасмурную пытался играть ногами. Поэтому процент забитых мячей в ясную погоду- у него значительно выше!!!
Он своей лысиной ослеплял вратарей и благодаря этому поражал ворота соперников.)))
Он своей лысиной ослеплял вратарей и благодаря этому поражал ворота соперников.)))