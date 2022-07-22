«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ

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вчера, 20:57

Футбол не стоит на месте.

Роман Евгеньев присоединился к «Крыльям Советов»

По окончании сезона 2021/22 центральный защитник Роман Евгеньев покинул московское «Динамо» в качестве свободного агента, а в конце прошлой недели подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов». Евгеньев является воспитанником московского «Динамо», в системе которого он провел 9 лет. На профессиональном уровне до недавних пор Роман играл только за «бело-голубых» (86 матчей, 2 гола), поэтому его дебют в составе «Крыльев Советов» в матче против «Оренбурга» стал особенным событием в карьере футболиста. Новичок вышел на замену в концовке игры.

Гамид Агаларов стал футболистом «Ахмата»

Успел дебютировать за «Ахмат» и Гамид Агаларов, он провел на поле почти 40 минут в матче первого тура против «Спартака» и мог отметить свой дебют голом, если бы не Александр Селихов и Даниил Хлусевич, выручившие «красно-белых» после двойного шанса, который был у Гамида в одной атаке. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ обрел новое пристанище только за несколько дней до старта нового чемпионата, в «Ахмате» на него, понятное дело, возлагают большие надежды.

«Зенит» объявил о заключении контрактов с Иваном и Мантуаном

19 июля «Зенит» поприветствовал в Санкт-Петербурге и официально объявил о трансферах двух бразильцев, чей приезд был анонсирован почти месяц назад. Полузащитник Густаво Мантуан и вратарь Иван Куарежма стали частью сделки по отъезду в «Коринтианс» Юри Альберто и присоединились к «Зениту» на правах годичной аренды. Как сообщалось ранее, у «сине-бело-голубых» будет приоритетное право выкупа обоих футболистов.

«Краснодар» объявил о трансфере Михайло Баньяца

«Краснодар» все-таки пока не планирует полностью полагаться на воспитанников собственной академии, работа на доступных зарубежных рынках по-прежнему ведется. Плодом этих усилий стало подписание контракта с полузащитником молодежной сборной Сербии Михайло Баньяцем. Клуб «Бачка Топола» получил от «быков» 1.6 млн евро, а Михайло заключил с «Краснодаром» контракт до 2026 года.

Иван Игнатьев стал футболистом «Локомотива»

Спонсором рубрики «Внезапно!» становится переход Ивана Игнатьева в «Локомотив». Воспитанник «Краснодара» считался большим талантом по юности, но он полностью провалился в «Рубине», который заплатил за него 7 миллионов евро в 2020 году. За два с половиной года у Игнатьева только 4 гола в РПЛ , причем три из них с пенальти. В июне «Рубин» договорился с нападающим о досрочном прекращении сотрудничества. Удивительно, что игрок с такой статистикой и известный своей недисциплинированностью получил шанс в одном из ведущих клубов Премьер-Лиги. Оправдает ли Иван авансы, выданные ему «Локомотивом»?

«Динамо» подписало контракт с парагвайским защитником Фернандесом

Об этой сделке пока не объявлено официально, но уже все источники подтвердили переход центрального защитника «Гуарани» Роберта Фернандеса в московский клуб. 22-летний парагваец обойдется «бело-голубым» в 3.5 млн евро. Усиление центра обороны «Динамо» нужно было еще вчера, ведь после расставания с Евгеньевым, Ордецом и Бальбуэна в команде не осталось квалифицированных центрбеков. В матче первого тура с «Ростовом» в центре обороны действовали 20-летний Александр Кутьинский и Сергей Паршивлюк, являющийся номинальным правым защитником. Фернандес должен помочь, причем времени на адаптацию у него нет — придется налаживать взаимодействие с новыми партнерами через матчи.

Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» на правах аренды

Между тем стало известно о новом повороте в карьере Себастьяна Шиманьского. Отъезд полузащитника не стал сюрпризом, о своем желании покинуть «Динамо» и РПЛ поляк сообщил клубу еще весной. Ближайший сезон Себастьян проведет в «Фейеноорде» на правах аренды, у голландского клуба будет право выкупа. Любопытно, что в рядах «Фейеноорда» Шиманьски фактически заменит Гуса Тиля, который в предыдущем сезоне выступал в Роттердаме на правах аренды из другого московского клуба — «Спартака».

Трансферные слухи

- Больше всего слухов о трансферной деятельности ЦСКА , причем «армейцы», судя по всему, сконцентрировались на южноамериканском рынке. В ЦСКА сватают защитника «Интернасьоналя» Мойсеса, футболист подтверждает настойчивый интерес из России, сделка оценивается в 2.5 млн евро. Кроме того, ЦСКА интересуется чилийским полузащитником Виктором Мендесом и левым бразильским защитником Савио. Впрочем, статус возможных трансферов застрял в положении «все сложно».

- Никак не может найти новый клуб Артём Дзюба. Предложения из Турции его не соблазнили, в результате чего форвард рассматривает возможность остаться в России, но и здесь никто не может удовлетворить аппетит Дзюбы. «Сочи» попробовал, но безуспешно. «Химки» будут рады Артёму, если он снизит финансовые запросы, а кто-то даже не рассматривает такой вариант. Кажется, кто-то погорячился со своим уходом из «Зенита».

- Трудно найти новую команду и еще одному бывшему зенитовцу, Магомеду Оздоеву. Известно, что у хавбека есть предложения от «Урала» и «Торпедо», но они не удовлетворяют чемпиона России ни в финансовом, ни в спортивном смысле. И куда прикажете податься?