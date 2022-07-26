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Корниленко — о Коваленко: «Конкурировать с „Сочи“ по финансам мы не можем»

сегодня, 08:48

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе 18-летнего полузащитника команды Александра Коваленко в «Сочи». Текущий сезон игрок проведёт в аренде в «Крыльях».

Конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы Александр Коваленко на долгосрочной основе оставался в нашей команде, где он растет и развивается. Мы делали своё достойное предложение по Коваленко. Но с «Сочи» мы конкурировать по финансовым возможностям не можем. Также отмечу, что сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года.

С учётом позиции тренерского штаба нам удалось договориться о годичной аренде Коваленко — с возможностью продления этой аренды еще на полгода. Считаю, что в сложившихся обстоятельствах – это плюс для «Крыльев». Мы смогли сохранить Коваленко минимум до конца этого сезона. В текущих условиях трансферного рынка найти ему замену было бы крайне трудно, уход этого футболиста сейчас стал бы большой потерей. Александр – молодой, талантливый футболист, он продолжит приносить пользу «Крыльям», и, уверен, будет радовать нас своей яркой игрой.

Сейчас мы продолжаем селекционную работу для усиления состава команды. Приобретения в нынешнее трансферное окно обязательно будут.

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:06
Еще как могут, бюджет Самарской области резиновый.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:12
Надеюсь Осинькин уже подготовил еще с десяток молодых талантов.
Крылья становятся поставщиками талантов для Зенита и Спартака ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:09
Хорошо, что удалось договориться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59
"Корниленко — о Коваленко: Нам бы Комличенко."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:53
А надо начинать конкурировать!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:53
Лучше играть - чем сидеть на длиной скамейке...
Гость
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