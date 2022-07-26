Корниленко — о Коваленко: «Конкурировать с „Сочи“ по финансам мы не можем»

Спортивный директор «Крыльев Советов» высказался о переходе 18-летнего полузащитника команды в «Сочи». Текущий сезон игрок проведёт в аренде в «Крыльях».

Конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы Александр Коваленко на долгосрочной основе оставался в нашей команде, где он растет и развивается. Мы делали своё достойное предложение по Коваленко. Но с «Сочи» мы конкурировать по финансовым возможностям не можем. Также отмечу, что сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года.

С учётом позиции тренерского штаба нам удалось договориться о годичной аренде Коваленко — с возможностью продления этой аренды еще на полгода. Считаю, что в сложившихся обстоятельствах – это плюс для «Крыльев». Мы смогли сохранить Коваленко минимум до конца этого сезона. В текущих условиях трансферного рынка найти ему замену было бы крайне трудно, уход этого футболиста сейчас стал бы большой потерей. Александр – молодой, талантливый футболист, он продолжит приносить пользу «Крыльям», и, уверен, будет радовать нас своей яркой игрой.

Сейчас мы продолжаем селекционную работу для усиления состава команды. Приобретения в нынешнее трансферное окно обязательно будут.