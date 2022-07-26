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«Динамо» объявило о подписании защитника Роберто Фернандеса

сегодня, 14:23

Защитник Роберто Фернандес перешел из «Гуарани» в «Динамо».

22-летний парагвайский игрок подписал контракт с бело-голубыми до 2027 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Фернандес провел за «Гуарани» 70 матчей и забил 2 гола. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Роберто 3,5 млн евро.

«Динамо» объявило о подписании защитника Роберто Фернандеса

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:28
Через месяц!
Роберто Фернандесу бабушка запретила играть в России! Ничего не учит! Или в доле с агентами?((

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:52
Фернандес с агентом ликуют. Подъемные получили, теперь можно отправляться за новыми назад в Южную Америку или Европу. 8 - не мамонты.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 14:50
Нужно при подписании легионеров паспорт до завершения контракта забирать или следящее устройство на ногу вешать, что бы не сбежал 😂
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:31
Очередного Вендлеля заманили ...
Отсчет пошел !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:31
Они серьезно?? Чтобы было кому еще раз сбегать?

Может пора задуматься о том, что латиносы не лучшее решение?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:25
Для комплекта нужно еще подписать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Посмотрим на него в деле...
Гость
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