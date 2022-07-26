«Динамо» объявило о подписании защитника Роберто Фернандеса

Защитник Роберто Фернандес перешел из «Гуарани» в «Динамо».
22-летний парагвайский игрок подписал контракт с бело-голубыми до 2027 года, сообщает пресс-служба московского клуба.
Фернандес провел за «Гуарани» 70 матчей и забил 2 гола. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Роберто 3,5 млн евро.
Роберто Фернандесу бабушка запретила играть в России! Ничего не учит! Или в доле с агентами?((
https://www.youtube.com/watch?v=fr-bkIhsKgQ
Роберто Фернандесу бабушка запретила играть в России! Ничего не учит! Или в доле с агентами?((
Отсчет пошел !
Отсчет пошел !
Может пора задуматься о том, что латиносы не лучшее решение?
Может пора задуматься о том, что латиносы не лучшее решение?