«Динамо» объявило о подписании защитника Роберто Фернандеса

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сегодня, 14:23

Защитник перешел из «Гуарани» в «Динамо».

22-летний парагвайский игрок подписал контракт с бело-голубыми до 2027 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Фернандес провел за «Гуарани» 70 матчей и забил 2 гола. Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Роберто 3,5 млн евро.