Интерес к Джорджевичу проявляют три клуба РПЛ

Игорь Глушевич, агент бывшего нападающего тульского «Арсенала» , рассказал, что к его клиенту есть интерес из России.

Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента. Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном, это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ . Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей. Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше. Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич.