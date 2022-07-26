Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Интерес к Джорджевичу проявляют три клуба РПЛ

сегодня, 19:35

Игорь Глушевич, агент бывшего нападающего тульского «Арсенала» Луки Джорджевича, рассказал, что к его клиенту есть интерес из России.

Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента. Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном, это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей. Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше. Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич.

Все новости
СлухиЦСКА сделает предложение Нобоа, только если он расторгнет контракт с «Сочи»
Сегодня, 16:29
Представитель Глобера: «Мы готовы к переговорам с „Зенитом“»
Сегодня, 05:45
Форвард «Краснодара» может заменить Аллера в «Боруссии»
Сегодня, 04:59
«Крылья Советов» намерены приобрести нескольких игроков
Сегодня, 00:43
В «Зените» опровергли интерес к двум бразильским защитникам
Вчера, 23:30
СлухиБека Бека интересен клубу из чемпионата Франции
Вчера, 22:43
Все комментарии
3hfytuznx93f
3hfytuznx93f
сегодня в 19:47
Игрок хороший надо брать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 