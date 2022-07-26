ЦСКА сделает предложение Нобоа, только если он расторгнет контракт с «Сочи»

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сегодня, 16:29

Полузащитник может перейти из «Сочи» в ЦСКА .

По информации источника, переход эквадорца возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений. У руководства южан есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки «Сочи».

Однако если Нобоа расторгнет контракт с сочинцами, армейцы могут сделать предложение хавбеку, находящемуся уже в статусе свободного агента.

Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года. Ранее Кристиан выразил недовольство своим положением в команде.