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ЦСКА сделает предложение Нобоа, только если он расторгнет контракт с «Сочи»

сегодня, 16:29

Полузащитник Кристиан Нобоа может перейти из «Сочи» в ЦСКА.

По информации источника, переход эквадорца возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений. У руководства южан есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки «Сочи».

Однако если Нобоа расторгнет контракт с сочинцами, армейцы могут сделать предложение хавбеку, находящемуся уже в статусе свободного агента.

Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года. Ранее Кристиан выразил недовольство своим положением в команде.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:23
Я считаю что он нам не нужен!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:23
В самый раз перемахнуть
dеigandre
dеigandre ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 18:18
Начальники? А может, это слова Федотова ничего не стоят?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:16
Ну да. 50 000 рублей - не каждый клуб в мире такое потянет, хорошо хоть Зенит смог такую нереальную сумму заплатить
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 18:01
На Трансфермаркте официальная информация....сколько и кто заплатил за Сутормина..
А басни и небылицы...это не ко мне...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:52
Так вот как Зенит Сутормина заполучил!
Gahi
Gahi
сегодня в 17:52
Ещё в мае ходили слухи об уходе Федотова из "Сочи" тогда президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что нынешний главный тренер Владимир Федотов останется в команде на следующий сезон. Ранее СМИ связывали Федотова с московским "Спартаком" или ЦСКА.
«Что могу сказать о возможном назначении Федотова в "Спартак"? Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания. Останется ли Федотов в "Сочи" на следующий сезон? Да», — приводила слова Ротенберга спортивное издание.
Так что много чего могут говорить и обещать начальники, слова которых давно уже ничего не стоят, но главное Федотов уже работает в ЦСКА и готов переманить из "Сочи" ключевых футболистов. А может лучше сразу весь состав серебряной команды перевести к Гинеру и бороться с "Зенитом" за трофей?
drug01
drug01
сегодня в 17:45
Надо было раньше брать с тренером!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:45
Очень рискованно приглашать такого возрастного игрока. Если только заключить контракт 1+1. Если уж в Сочи у него что то не пошло, где гарантии что все будет хорошо в ЦСКА. Кондиции в таком возрасти могут исчезнуть очень неожиданно. Думаю , армейцам рисковать не стоит. Раз уж взялись создавать новую перспективную команду , в том же духе надо продолжать.
Сугубо личное мнение.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 17:45
Не надо воспринимать всерьёз.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 17:32
Не думаю, что его приход сейчас возможен и целесообразен. Кристиану лучше закончить карьеру в Сочи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:29
Не надо воспринимать всерьёз этот "источник". Бред полный
Если уж Вагнеру отказали, когда ему было 35 и он был в тонусе, то этот сбитый лётчик то кому нужен?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:28
В свои 37 лет Кристиан запихнет любого молодого за пазуху в плане футбольного интеллекта. Очень умный, думающий футболист. Таких мало в РПЛ. Ещё попылит.
Удачи!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:24
Не хотят платить за переход
makkie
makkie
сегодня в 17:19
37 лет, лишний вес - хороший клиент для цска )))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:17
Плохо. Нам он нужнее. Диспечер кровь из носа необходим, а Набоа в этом плане то что нужно.
Надо перехватывать🤞
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:11, ред.
Нобоа! Только не к Гинеру!🙏.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:11, ред.
Это не ваш тренд...ищите в Бразилии...в Эквадоре не говорят по-португальски)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:06
Попахивает обычным Нобоакрадством......
"Отвернитесь пожалуйста...мы незаметно игрока себе заберём"...)))
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:04
Надо пустить слух что Спартак хочет его купить...и Жека раскошелится...
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:54
Конечно,у него ведь нет опции "Зенита" : "ТРУБА ЗОВЁТ"! Газовая...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:53, ред.
Его можно поставить в центр поля,с правом не передвигаться по нему вообще,так и то он за сезон сделает голевых пасов больше,чем 90 процентов "диспетчеров" РПЛ. Только каковы его убытки при этом,нам неизвестно.Посмотрим,что возьмёт верх.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:53
Можно короче написать...
"ЦСКА хочет заполучить Нобоа...но платить не хочет..."
Mi6
Mi6
сегодня в 16:50
37 лет пенсионеру! Какой же бардак устроили Гинер/Бабаев и Ко
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:46
Это точно хорошее приобретение было бы, если бы... !
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:45
Зачем платить Сочи за Нобоа если можно взять бесплатно?!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:45
Такого игрока надо брать, тем более ВВФ его возможности знает.
Ждём дальнейших событий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
Очень хитро, чисто по генеровски.
И договор не нарушается, и игрок бесплатно приходит...
n67xbg7rw4f6
n67xbg7rw4f6
сегодня в 16:30
Это правильно
Гость
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