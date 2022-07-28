Созин: «Черчесов сегодня — ведущий специалист российского футбола»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход «Ференцвароша», которым руководит , в 3-й отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов. Вчера венгерский клуб одержал разгромную победу над «Слованом» из Братиславы со счётом 4:1 (5:3 по сумме двух встреч). В 3-м раунде квалификации ЛЧ «Ференцварош» встретится с «Карабахом».

Насколько же у Черчесова качественная, мобильная и управляемая команда! Тем, кто говорит про слабый чемпионат Венгрии, хочу сказать: посмотрите их матчи в ЛЧ . Так собраться и обыграть в нужный момент четырёхкратного чемпиона Словакии может только хорошо обученная команда!