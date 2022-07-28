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Созин: «Черчесов сегодня — ведущий специалист российского футбола»

сегодня, 00:33
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)1 : 4Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход «Ференцвароша», которым руководит Станислав Черчесов, в 3-й отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов. Вчера венгерский клуб одержал разгромную победу над «Слованом» из Братиславы со счётом 4:1 (5:3 по сумме двух встреч). В 3-м раунде квалификации ЛЧ «Ференцварош» встретится с «Карабахом».

Насколько же у Черчесова качественная, мобильная и управляемая команда! Тем, кто говорит про слабый чемпионат Венгрии, хочу сказать: посмотрите их матчи в ЛЧ. Так собраться и обыграть в нужный момент четырёхкратного чемпиона Словакии может только хорошо обученная команда!

Черчесов сегодня — ведущий специалист российского футбола. Уверен, он пройдёт в группу ЛЧ и пошумит там.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:49
НА Созине и Черчесове вся футбольная Россия держится.Так сказал Созин,Черчесов его поддержал.
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