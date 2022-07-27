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Мостовой: «Продать Бека Бека за такие деньги — это очень здорово»

сегодня, 23:03

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека близок к переходу в «Ниццу».

Если этот трансфер «Локо» и правда провернёт, то, конечно, они молодцы. Но мы не знаем всех нюансов, может быть, там такая схема, что действительно «Локомотив» имеет право заработать какие-то деньги. Если на фоне того, что многие легионеры уходят из клубов РПЛ бесплатно или ещё как-то, «Локо» действительно продаёт человека за такие деньги — это очень здорово. Но не назвал бы уход Бека-Бека ослаблением команды.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:25
Спортивный директор вытащил джек пот !)
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