Мостовой: «Продать Бека Бека за такие деньги — это очень здорово»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» близок к переходу в «Ниццу».

Если этот трансфер «Локо» и правда провернёт, то, конечно, они молодцы. Но мы не знаем всех нюансов, может быть, там такая схема, что действительно «Локомотив» имеет право заработать какие-то деньги. Если на фоне того, что многие легионеры уходят из клубов РПЛ бесплатно или ещё как-то, «Локо» действительно продаёт человека за такие деньги — это очень здорово. Но не назвал бы уход Бека-Бека ослаблением команды.