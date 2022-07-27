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«Зачем он нужен?» Червиченко — о Черышеве в «Спартаке»

сегодня, 22:07

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что «красно-белым» предлагали подписать экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Думаю, Черышева за последние 10 лет раз 20 предлагали «Спартаку» и «красно-белые» логично от него отказывались. Зачем он нужен? Думаю, что только в «Спартаке» менеджмент настолько невменяемый, что может сожрать этот трансфер, поэтому Черышева им только и предлагают.

Зачем Денису Россия? Всю жизнь он прожил, играл в Испании. Для того чтобы деньги заработать? Ну приглашали его в сборную в сентябре 2021 года, он как-то впечатлил? Была ли какая-то польза от него? Надо было в молодости приезжать и помогать, показывать свой класс, а не на закате своей карьеры приезжать, чтобы получить красивую цифру в зарплатной ведомости.

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Все комментарии
ZeroRiot
ZeroRiot
сегодня в 22:19
Зачем он нужен? Лучше купите моих негров.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:10
Да никуда он не переходит.
Гость
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