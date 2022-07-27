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«Умерит аппетиты — получит предложение». Червиченко — о Дзюбе

сегодня, 23:15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об экс-нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

Дзюба ещё пару лет может играть, польза от него есть, но все давно научились считать, в нынешней ситуации все понимают цену деньгам. Вряд ли за имя сейчас кто-то будет платить. Только такие лохи, как «Фиорентина», могли за фамилию Кокорина просто взять и заплатить деньги, но не получить за это ничего. В России таких практически не осталось, поэтому примерно оценивают потенциал и согласно этому делают предложение.

Возможно, какой-то клуб и сделает дополнительную таблицу бонусов, но никто больше того, что Дзюба может сделать, не собирается ему платить. Поэтому тут всё логично. Умерит свои аппетиты — получит какое-то реальное предложение.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:42
Это не про Дзюбу
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