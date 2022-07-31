Мостовой — о победе «Спартака»: «Уровень слишком разный у команд»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу москвичей над «Оренбургом».

Я до матча говорил, что «Спартак» победит, правда счет немного не угадал – говорил, что будет 3:1, а вышло 4:1. Прогнозировалась уверенная победа «Спартака», уровень слишком разный у команд. Футболисты «Спартака» гораздо качественнее.

Хлусевичу однозначно следовало показывать красную карточку. Судьи нормально отработали поединок, но вот в том моменте должно было быть удаление. Но отмечу, что если бы красную показали, то результат, думаю, не изменился бы.

Думаю «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом», но до какого это времени продлится, я не знаю.