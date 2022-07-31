Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой — о победе «Спартака»: «Уровень слишком разный у команд»

сегодня, 20:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу москвичей над «Оренбургом».

Я до матча говорил, что «Спартак» победит, правда счет немного не угадал – говорил, что будет 3:1, а вышло 4:1. Прогнозировалась уверенная победа «Спартака», уровень слишком разный у команд. Футболисты «Спартака» гораздо качественнее.

Хлусевичу однозначно следовало показывать красную карточку. Судьи нормально отработали поединок, но вот в том моменте должно было быть удаление. Но отмечу, что если бы красную показали, то результат, думаю, не изменился бы.

Думаю «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом», но до какого это времени продлится, я не знаю.

Все новости
Хлусевич: «Борьба за чемпионство? Почему нет?»
Сегодня, 21:06
Канчельскис: «„Спартак“ — молодцы, победили по делу»
Сегодня, 20:54
Кечинов: «Было видно, что „Спартак“ спокойно доведёт матч до победы»
Сегодня, 20:42
Мирзоян: «Хлусевич не наносил травму сопернику, он сыграл в мяч»
Сегодня, 20:40
Федун отреагировал на победу «Спартака» в Премьер-Лиге
Сегодня, 19:53
Галактионов: «Парни – большие молодцы. Они проявили сумасшедшую самоотдачу»
Сегодня, 19:45
Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 21:03
Удалите Мостового от интервью.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 