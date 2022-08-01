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Месси выиграл 41-й трофей в карьере

сегодня, 08:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Нападающий Лионель Месси выиграл 41-й трофей в карьере.

31 июля вместе с ПСЖ 35-летний аргентинец стал победителем Суперкубка Франции.

До этого Месси в составе «Барселоны» 10 раз побеждал в Примере, четыре раза завоевывал трофей Лиги чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны.

Также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С ПСЖ он побеждал в чемпионате Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель завоевывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:19
У Дани Алвеса 43? Есть шансы обогнать)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:06
Здорово конечно.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:04
Король!!!! До 50-ти трофеев легко доберется
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
У него уже дома целый музей из трофеев.
DXTK
DXTK
сегодня в 09:01
Месси осталось выиграть ЧМ.
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