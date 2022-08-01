Месси выиграл 41-й трофей в карьере

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сегодня, 08:53

Нападающий выиграл 41-й трофей в карьере.

31 июля вместе с ПСЖ 35-летний аргентинец стал победителем Суперкубка Франции.

До этого Месси в составе «Барселоны» 10 раз побеждал в Примере, четыре раза завоевывал трофей Лиги чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны.

Также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С ПСЖ он побеждал в чемпионате Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель завоевывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.