Акинфеева критиковали, а теперь снова уважают. Лидер ЦСКА собрал 300 «сухарей» за клуб

1658647698

сегодня, 10:28

Впечатляющий рекорд и хороший старт сезона.

Неоднозначные эпизоды – часть карьеры «армейца»

Историю часто переписывают, но полезно не завираться. Например, каноническая версия, будто голкипер Моасир Барбоза проиграл для бразильцев финал против Уругвая в 1950 году – дешевый миф. Но тогда футбольные репортажи вели по радио, игру могли посетить лишь избранные с деньгами и возможностью добраться в Рио-де-Жанейро. Да, зрителей набралось почти 200 000 человек, мировой рекорд, но только они разок видели, что произошло, без повторов.

Уругвай был хорош, а оборона Бразилии – нет. Но миллионы прокляли одного человека. Ярлык убийцы надежд прицепился к вратарю. Барбозу вытаскивали из петли, потом приободряли и даже пригласили в сборную. Играл за клуб, но косые взгляды стали нормой. Моасиру в итоге подарили те самые ворота стадиона «Маракана», он их сжег и на костре сделал барбекю. Акинфееву стоит распилить болгаркой штанги ворот в Химках, где пропустил много мячей в ЛЧ ?

Знаменитая неудачная серия голкипера вместе с ошибками в футболке сборной – как раз в Бразилии в составе под руководством Капелло, привели Игоря Акинфеева в низшую точку в отношениях с фанатами самых разных клубов. Усугубляли ситуацию неудачные попытки «армейцев» отбелить голкипера, в итоге его атаковали еще яростнее. Молодой Акинфеев куда хуже реагировал, и это тоже раззадоривало публику. Сейчас вратарь спокойнее и по-прежнему успешен.

Нельзя вычеркивать реальные ошибки, но не стоит забывать, что на поле не один человек, и на бровке шатался тренер. Впрочем, даже очевидный вклад Березуцких и Игнашевича в серию из 43 матчей Акинфеева в основных стадиях ЛЧ подряд с пропущенными мячами не сместил акценты. Доставалось только голкиперу, хотя проигрывала вся команда. В РПЛ «армейцы» не раз бывали чемпионами с лучшей обороной, а в Европе хлебнули горюшка. Но все проходит, и плохое, и хорошее.

Игорю сказали после ноябрьского матча 2017-го года против «Бенфики»: «Спасибо, что сухой!» Прервали одиннадцатилетний кошмар. Рекорд Акинфеева вряд ли побьют. На втором месте после Игоря вратарь ПСВ Ватеррес, но у Рональда серия из жалких 16 матчей без «сухарей» подряд. Мало кто скажет, сколько у Акинфеева поединков без пропущенных за карьеру за клуб и сборную, но многие помнят серию из 43 игр, в которых голкипер пропустил 85 раз.

Яшина проклинали, а потом назвали лучшим в Европе

Валентина Яшина рассказывала, как Льва Ивановича встречали в Москве после чемпионатам мира 1962-го года. Вратарю «Динамо» разбили камнями окна в квартире. На улицах посылали в лицо. Сейчас любой футболист, оказавшись в похожей ситуации, наймет охрану. Да, Яшин пропускал после дальних ударов, но аналогично страдал позже Дино Дзофф. Понятия не имеем, как голкиперам игралось с тяжелыми мячами той эпохи, они точно летали иначе, чем современные.

Яшина сделали крайним, это в культуре смертельной отмены, популярной в союзные времена. Судьба Стрельцова тоже могла сложиться иначе, если бы из него не решили сделать показательного козла отпущения за вечные загулы всех спортсменов вокруг. Яшину повезло больше, запил горе на рыбалке, а уже через год после не только официальных, но и товарищеских матчей Лев Иванович был назван лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч». Единственный вратарь с такой наградой.

Историю чаще пишут победители, и поскольку Акинфеев не побеждал на ЧМ -14 и в ЛЧ тех лет, то стал легкой мишенью. Яшин не был легкой мишенью. В 1960-м году стал чемпионом Европы, а через два года после неудачи в Чили сыграет в еще одном финале против Испании. Да и на ЧМ -1966 Лев Иванович станет четвертым, только Беккенбауэр не пустил в финал против Англии, а Эйсебио забрал место на пьедестале. Карьера Яшина сложится после травли и ненависти, он — мировая легенда.

У Акинфеева все иначе. Был популярен в юности, затем отношение поменялось. Но когда ЦСКА завязал с чемпионствами – сейчас начался седьмой сезон после последнего титула, то страсти улеглись. Помогла также удачная серия пенальти против Испании на ЧМ -2018. Народ, независимо от клубных пристрастий, стал куда чаще хвалить Игоря, чем ругать. По делу, но такие истории захватывают — любопытно, как редко меняется отношение к известным личностям на протяжении их жизней.

Акинфеев повзрослел, но ему нужны надежные защитники

Конечно же, Игорь Владимирович немного капризный. Ровно как любой ветеран знаменитого клуба. Например, Джеррарда нельзя было трогать, когда спал днем. Запрещалось тревожить капитана «Ливерпуля» даже тренерам команды. К Акинфееву в ЦСКА особое отношение. Но это нормально, когда человек с четырех лет в клубе, больше трех десятилетий. Зато, находясь на одном месте, у Игоря было время, чтобы проанализировать свои действия в прошлом.

Теперь очевидно, что чем он спокойнее – тем лучше для команды и самого голкипера. Тогда и явные плюсы видны лучше, вроде дальних выносов ногой. Против «Сочи» вратарь сделал ассист на Карраскаля. Такой фокус Акинфеев показал в РПЛ впервые с 2010 года. В молодости после матча против «Арсенала» в ЛЧ о голкипере говорила вся Европа. После чемпионата континента в составе команды Хиддинка вратарь был среди самых перспективных игроков мира в своем амплуа.

Жаль, в МЮ или «Барселону» не попал. Но останется человеком одного клуба, в отличие от Игнашевича или братьев Березуцких. Понятно, что Акинфеев с ЦСКА до конца карьеры. Попадет в почетный список, где Мальдини, Тотти, Гиггз и Сени. А параллельно Акинфеев поставит самые разные вратарские рекорды, чтобы Сафонову и голкиперам будущего было сложно их всех побить. У Игоря 300 «сухарей» за клуб, но 343 в сумме со сборной, уверенное первое место в истории.

Давно обогнал Дасаева, заметно выше Яшина – у легенды 204 «сухаря». Акинфеев свой рекорд приумножит в клубе, ведь со сборной завязал, мотивируя желанием дать шанс молодым и здоровьем. При этом матчи «армейцев» не пропускает. Акинфееву повезло, успешно пережил неприятные травмы. Возможно, повезло и с Федотовым, особенно если Бабаев привезет защитников. Пока же многое зависит от голкипера. Против «Сочи» Игорь выиграл дуэль у Мелкадзе, и это помогло команде.