«Зенит» проиграл москвичам 1 матч из последних 30. Богачам должно быть стыдно

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сегодня, 13:50

«Арсенал» и «Сочи» побеждали петербуржцев чаще.

Петербуржцы Семака – новый «Спартак» Романцева

Чемпионы девяностых долго не проигрывали оппонентам в дерби, набралась серия из 29 поединков чемпионатов с 1992-го по 1995 год. Похоже, «Зенит» замахнется на тот рекорд, если бразильцы не потеряют мотивацию в РПЛ . Но тридцать лет назад зарплату многим выдавали воздухом. Вряд ли стоит сравнивать положение конкурентов «Спартака» тех лет с положением оппонентов «Зенита» сейчас.

Чемпионат был беднее, а после вчерашнего однозначного по счету погрома «Локомотива» вспомнилось, что Цорн и Рангник потратили на новичков почти 50 млн евро. «Аякс» тен Хага, когда удачно выступил в Лиге чемпионов, выложил за два десятка игроков основы лишь 86 миллионов. За четырех футболистов заплатили 50 миллионов, а за всех остальных лишь двадцать шесть. «Спартак» тратил за сезон от 8 до 11 миллиардов рублей. Огромные деньги, чтобы собрать приличную команду.

ЦСКА не такой бедный и несчастный, как Гинер любит его выставить. У «Динамо» хватало финансовых проблем из-за «гениев» в прошлом руководстве, но у Шварца был и состав, и игра. Хотя москвичи богатые и знаменитые, «Зенит» им не проигрывает в РПЛ годами. Пятнадцать матчей это почти два полных сезона. Давайте освежим в памяти те результаты.

Последние поражения нанесли «Локомотив» и «Динамо»

Два назад Семак приехал в статусе чемпиона в Москву играть против «Динамо». Тогда столичный клуб Новиков, у которого был опыт победы над Семаком за год до этого. «Зенит» защитил титул весной, а «бело-голубые» финишировали на шестом месте после двенадцатого. В «Динамо» о пьедестале не заикались, были ниже «Ростова» в таблице. В результате именно они обыграли «Зенит», нанесли первое из трех поражений в РПЛ . Оставшиеся два – на счету «Рубина» Слуцкого.

Тони Шуньич – босниец и сейчас бы пригодился «Динамо», учитывая колоссальные проблемы в центре защиты, реализовал редчайший момент у ворот Кержакова. У «Динамо» было два удара в створ, дома владели мячом в два раза реже, чем соперник, Дзюба и компания разогнали 18 атак с ударами, были точнее в передачах, счет по угловым красноречивый – 1:11. Можно сказать, что «Зениту» не повезло, и точно нужно похвалить «Динамо» за старательность. Но это был «автобус» в классическом понимании – игра на результат, с нервами и двумя удалениями во втором тайме.

Для «Зенита» Семака похожие поражения – в один мяч в гостях, стали традиционными в РПЛ . Например, осенью 2019-го их так обыграл Сёмин. Снова матч в Москве, оборонительный футбол против фаворита – пять хавбеков с Мурильо в центре поля. Вилков отменил гол Смолова, Жоау Мариу разгонял атаки. И тогда «Локомотив» полностью закрыл «Зенит», что отличает предпоследнюю и последнюю победы в футбольных взаимоотношениях Москвы и Санкт-Петербурга в РПЛ . Крыховяк забил единственный мяч, а «Зенит» провалился. Один удар в створ, порядок побил класс, как позже Дюпин переиграл форвардов, вытаскивая мертвые мячи.

Длинная серия из поражений – о состоянии клубов из Москвы

Почему «Динамо» не стало вторым в РПЛ весной? В решающем домашнем матче проиграли «Сочи» 1:5. Шварц сказал игрокам, что уезжает, легионеры были на чемоданах, хотя не все бежали так театрально, как Варела, а потерю Ордеца компенсировать не получилось до сих пор. Но весь список объяснений, перефразируя Аршавина – московские проблемы. «Зенит» пользуется щедрыми подарками не протяжении двух лет, причем серия вряд ли быстро прервется.

Теперь сразу пять московских клубов в РПЛ . Петербуржцы каждый третий поединок чемпионата проведут против столичного соперника. За сезон могут создать счет 10:0 по матчам без поражений? Конечно, ничьи не исключены, в серии из 15 матчей их сразу пять. Понятно, что на выезде «Зенит» хуже, даже когда рядом с Москвой, в Химках. Но где уважение к чемпиону со стороны столичных клубов? Закономерно вспомнили победы Новикова и Сёмина – оба уважали Семака, играли от соперника.

А новая серия без побед отражает стратегический путь каждого из четырех московских клубов. «Динамо» вынужденно перестраивается. Не факт, что помешанный на атаке ради атаки Йоканович – подходящий наставник для успешного выступления. У «Локомотива» три тренера, а ни один не сильнее Николича, которого выгнали из клуба. У «Спартака» непонятно, кто будет боссом через полгода, возможно, больше не Федун. У ЦСКА пытались стабилизировать ситуацию, но не стоит петь дифирамбы Федотову до 13 августа и матча в Санкт-Петербурге. Игры против «Зенита» для москвичей – главные экзамены, и их проваливают.

Одна надежда — на новые грубые ошибки обороны петербуржцев

Странно, что так часто тренеры столичных клубов пытаются сыграть в свой футбол против петербуржцев. Абаскаль не заслужил разницу 4:0 в Суперкубке. Но тот поединок показательный. «Спартак» настолько увлекся своим футболом, новой схемой с четверкой защитников, Игнатовым в роли плеймейкера, двумя форвардами, одним из которых стал Промес, что напрочь забыл о хронических проблемах, вроде обороны. Почти все голы в ворота Селихова «Зениту» подарили.

Это не значит, что бразильцы не могут забрать победу силой, но сам «Спартак» не добрался до обороны Семака, и это важнее. А вот атака у Сергея Богдановича мощная по именам, классу, вариативности и подходу. «Зенит» — зрелищная команда, там на флангах обороны ребята, которые легко создают моменты. Сутормин и Кузяев бывшие хавбеки, Дуглас Сантос мог бы играть слева в атаке, у него очень хорошие навесы и прострелы, просто в обороне бразилец нужнее.

Но защита, как помним по еврокубкам – слабейшее звено за неимением иных. И сколько у «Спартака» было ударов в створ в матче, к которому готовились месяцами? Один. За последние годы «Зенит» забивал три и четыре мяча «Динамо», четыре и три – ЦСКА . Вспоминать количество голов в ворота «Спартака» неприлично, тот самый счет помните. «Локомотив» не побеждал чемпионов в 8 играх разных турниров. «Динамо» — в трех, но речь об одной победе в 7 играх.