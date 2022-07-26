Только ЦСКА не пропускал, арбитры поставили 8 пенальти. РПЛ порадовала голами

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сегодня, 16:02

А пять команд верят в силу владения мячом.

Лишь Акинфеева не огорчали

Могли, но голкипер взял все четыре удара в створ. Самый опасный был против «Сочи» в исполнении Мелкадзе. Остальные вратари все без исключения пропускали. Голкиперы «Торпедо» вытащили 7 мячей. Бедняга Сафонов, чья оборона даже в равных составах со «Спартаком» или против новичка «Факела» ошибалась, пропустил шесть голов.

Если смотреть на качество моментов, то больше всех пропустить должен был «Урал», но «Торпедо» не повезло. А вот «Спартак» наоборот рисковал пережить больше неприятных, результативных для соперников атак. Среди неожиданностей – очень крепко в обороне сыграли «Химки», невзирая на встречу первого тура против «Зенита».

У Акинфеева, разумеется, 100% отраженных ударов, но также удачно держались Шунин и Селихов – свыше 80% отраженных выстрелов в створ. В порядке вратари «Химок» и «Ростова», привычно спасал, хотя вместе с тем и ошибался, Помазун, один из лучших голкиперов прошлого сезона. Правда, старания голкиперов при таком количестве ляпов защиты не всегда помогут.

Сафонов не играл плохо, не раз выручал «Краснодар», но Матвей на первом месте по пропущенным, ведь у «Торпедо» от тура к туру сменился голкипер. После стартовых матчей набралось вратарей с очевидными ошибками. Шелия пинался в первом туре против «Спартака», и даже красную карточку не получил. Нигматуллин решил запомниться двумя ляпами за матч. Один Акинфеев пока без греха.

Рефери назначили 8 пенальти

Шесть приговоров реализовали, причем Бабурин пропустил от «Динамо» дважды от разных футболистов – Фомина и Смолова. Джон Кордоба, которого сегодня сватаются вместо Аллера в «Боруссию» Д, ведь раньше колумбиец играл в Бундеслиге, и Андрей Мостовой не сумели забить с одиннадцати метров. Но вингер «Зенита» сразу же исправился, поэтому сэйв Ломаева ничего не изменил.



Кордоба не забил третий пенальти подряд в РПЛ – реализовал лишь один из четырех. Миранчук, Кузяев, Карраскаль и Сперцян были точнее, так что лишь у «Краснодара» серьезные проблемы с пенальти. Ну, и у «Спартака», ведь Федун оспорил даже последний одиннадцатиметровый, хотя по современным правилам это обидное, случайное, но нарушение правил – судьи в том эпизоде действовали по законам ФИФА .

Уже понятно, что ближайший сезон будет богатым на пенальти. Восемь судейских решений в 16 матчах это много, почти 12% от всех мячей с пенальти. Можно добавить сюда 9 голов после других стандартных положений, и получите почти треть мячей после статистических положений.

5 команд верят в контроль мяча

Даже шесть, ведь «Спартак» рад присоединиться к группе, Абаскаль является тренером испанской школы, но пока у них не все получается. Является ли ярко выраженная игра успешной? Тренеры «Зенита», «Ростова», «Локомотива», «Краснодара» и «Сочи» уже теряли очки. Большие сомнения в верности слепому идеалу. Среди худших по владению ЦСКА – лидеры сезона, единственная команда, которая пока не теряла очки.

И против «Урала» после первого забитого мяча разрешили соратникам Бикфалви катать мяч, и против «Сочи» Федотов знал, что делать. Его команда выигрывала пространство, отражая чужие атаки на средней высоте. Но так надо уметь играть, ведь Галактионов тоже хотел бы увидеть «Пари НН» командой более атакующей, размашистой, а видит коллектив, который забил один мяч, как «Торпедо», и владел мячом всего 39% игрового времени, худший результат лиги.

«Крылья Советов», «Ахмат» и «Динамо» в будущем тоже могут чаще играть первым номером, то есть РПЛ разделена примерно пополам. Часть клубов сознательно выжидает, как «Химки», которым удобны контратаки. Некоторым просто не хватает квалификации – «Факелу» и «Торпедо», но все фавориты, кроме ЦСКА , выбрали вектор. Хотя «армейцев» тоже ждет трансформация в ближайших турах.

Забили 51 мяч всего за две недели

Средняя результативность невероятно высокая – 3.185 за игру. Причем важно учесть, что во втором туре хватало разгромов, когда забивала лишь одна команда. «Факел», «Ахмат» и «Локомотив» могли забить больше. Есть клубы, где качество моментов ниже, чем количество голов, но странно сомневаться в атакующем потенциале «Зенита», где Кассьерра и Сергеев рано или поздно правильно откроются после передач бразильцев и Мостового.

Атакующий потенциал сохраняется, невзирая на кадровые проблемы в атаке у ряда клубов. Причем снова, как и в год победы Агаларова в гонке снайперов, может выскочить андердог. Например, Сычевой-Писарский, ведь нападающий «Оренбурга» не так давно работал на складе и играл за де-факто любительскую команду, а теперь вышел на замену и забил три мяча. Техничное исполнение на высоте, нет сомнений, что этот форвард отличится еще раз.

Смолов и Комличенко представляют «старую гвардию», но больше доверяют молодежи. Сперцян и Захарян, не играя на острие, могут разжиться голами. Агаларов способен напоминать о себе в «Ахмате», у Чалова будут шансы, поскольку Медина, Карраскаль и Обляков хорошо видят поле и создадут Федору моменты. Также есть Изидор, Глушенков и Бикфалви. Могут появиться новые имена, поэтому борьба за «Золотую бутсу» получится непредсказуемой и увлекательной.

Уровень футбола упадет. Но важно успеть привезти легионеров из стран, где можно увидеть на лице перестрелку и убийство, как на родине новичка «Зенита» Кассьерры. Эти ребята согласятся на лигу без еврокубков. А вот кто не приедет – слишком сильные защитники. Отсюда вероятная отличительная черта будущего сезона – голов станет много. Уже очевидно, что процент реализации точных ударов стал заметно выше, чем в прошлом сезоне, причем у клубов, вроде «Химок», «Крыльев Советов» или «Ростова». Что там, пока даже «Спартак» из 10 ударов в створ реализовал 4, и для них это много.