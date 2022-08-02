«Челси» подписал Слонину. Контракт на 6 лет

«Челси» подписал соглашение с 18-летним голкипером американского клуба «Чикаго Файр» Габриэлем Слониной.
Стоимость сделки оценивается в 15 миллионов евро, футболист подпишет с новой командой контракт на 6 лет. Американец продолжит выступать за клуб из Чикаго на правах аренды.
Всего игрок провел за американский клуб 25 матчей, в которых пропустил 36 голов.
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Непонятно за какие такие заслуги его подписали, ещё и на шесть лет за пятнадцать миллионов евро. Мало того он ещё и остаётся на правах аренды в том клубе, у которого его купили . Причём заметьте, за выдающийся результат, где в двадцати пяти матчах он пропустил изрядное количество мячей, аж на тридцать шесть штук. Можно смело назвать его " сухим " вратарём
или просто, - " Сухая Слонина " !)
P.S . На шашлык не пойдёт, лучше брать баранину или свинину , дешевле и качественнее !)
Подробнее:
Непонятно за какие такие заслуги его подписали, ещё и на шесть лет за пятнадцать миллионов евро. Мало того он ещё и остаётся на правах аренды в том клубе, у которого его купили . Причём заметьте, за выдающийся результат, где в двадцати пяти матчах он пропустил изрядное количество мячей, аж на тридцать шесть штук. Можно смело назвать его " сухим " вратарём
или просто, - " Сухая Слонина " !)
P.S . На шашлык не пойдёт, лучше брать баранину или свинину , дешевле и качественнее !)