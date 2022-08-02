«Челси» подписал Слонину. Контракт на 6 лет

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сегодня, 10:20

«Челси» подписал соглашение с 18-летним голкипером американского клуба «Чикаго Файр» Габриэлем Слониной.

Стоимость сделки оценивается в 15 миллионов евро, футболист подпишет с новой командой контракт на 6 лет. Американец продолжит выступать за клуб из Чикаго на правах аренды.

Всего игрок провел за американский клуб 25 матчей, в которых пропустил 36 голов.