Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
«Днепр-1» (Украина) — АЕК (Кипр) / «Партизан» (Сербия);
«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр);
«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция) / «Словацко» (Чехия);
«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Цюрих» (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия);
«Марибор» (Словения) / ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания);
«Мальме» (Швеция) / «Дюделанж» (Люксембург) — «Сивасспор» (Турция);
«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) / «Шкупи» (Северная Македония);
«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Аполлон» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция) / «Слован» (Словакия);
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдова) / «Виктория» Пльзень (Чехия);
«Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) / «Жальгирис» (Литва);
Основные даты:
Первые матчи третьего отборочного раунда: 4 августа 2022 года;
Ответные матчи третьего отборочного раунда: 11 августа 2022;
Жеребьевка раунда плей-офф: 2 августа;
Первые матчи раунда плей-офф: 18 августа 2022 года;
Ответные матчи раунда плей-офф: 25 августа 2022 года;
Нам то что ???
Мы там не играем.....
Нам то что ???
Мы там не играем.....