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Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы

сегодня, 14:53

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

«Днепр-1» (Украина) — АЕК (Кипр) / «Партизан» (Сербия);

«Гент» (Бельгия) — «Омония» (Кипр);

«Аустрия» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция) / «Словацко» (Чехия);

«Линфилд» (Северная Ирландия) / «Цюрих» (Швейцария) — «Хартс» (Шотландия);

«Марибор» (Словения) / ХИК (Финляндия) — «Силькеборг» (Дания);

«Мальме» (Швеция) / «Дюделанж» (Люксембург) — «Сивасспор» (Турция);

«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) / «Шкупи» (Северная Македония);

«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Аполлон» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция) / «Слован» (Словакия);

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Пюник» (Армения) — «Шериф» (Молдова) / «Виктория» Пльзень (Чехия);

«Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) / «Жальгирис» (Литва);

Основные даты:

Первые матчи третьего отборочного раунда: 4 августа 2022 года;

Ответные матчи третьего отборочного раунда: 11 августа 2022;

Жеребьевка раунда плей-офф: 2 августа;

Первые матчи раунда плей-офф: 18 августа 2022 года;

Ответные матчи раунда плей-офф: 25 августа 2022 года;

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:52
Пора наезжать на Европу за спортсменов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:43
С таким же успехом можно было опубликовать календарь отборов в 4-ю американскую Лигу по бейсболу....
Нам то что ???
Мы там не играем.....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 15:41
Извини, я ВВС)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ yvewwh3vk482 (раскрыть)
сегодня в 15:40
смотря как смотреть)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:36
Десантуру с Праздником! От души!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:17
Расписание игр дворовых команд!
yvewwh3vk482
yvewwh3vk482
сегодня в 15:07
ну что же, есть что посмотреть...
Гость
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