«Ференцварош» Черчесова может сыграть в ЛЧ против «Карабаха» или «Цюриха»

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоялась 18 июля в Доме европейского футбола в Ньоне.
«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, сыграет против победителя пары «Карабах» — «Цюрих», если пройдёт «Слован». «Монако», за которое выступает Александр Головин, встретится с ПСВ.
Путь чемпионов
«Маккаби» Хайфа/«Олимпиакос» — «Аполлон» Лимасол
«Карабах»/«Цюрих» — «Ференцварош»/ «Слован»
«Лудогорец»/«Шэмрок Роверс» — «Динамо» Загреб/«Шкупи»
«Марибор»/«Шериф» — ХИК/«Виктория»
«Линфилд»/ «Буде-Глимт» — «Жальгирис»/«Мальме»
«Црвена Звезда» — «Пюник»/«Дюделанж»
Путь представителей лиг
«Монако» — ПСВ
«Динамо» Киев/ «Фенербахче» — «Штурм»
«Юнион» — «Рейнджерс»
«Бенфика» — «Митьюлланд»/ АЕК Ларнака
А если серьезно у полевого командира проходимые споперники
А если серьезно у полевого командира проходимые споперники