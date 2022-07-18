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«Ференцварош» Черчесова может сыграть в ЛЧ против «Карабаха» или «Цюриха»

18 июля 2022, 14:13

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоялась 18 июля в Доме европейского футбола в Ньоне.

«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, сыграет против победителя пары «Карабах» — «Цюрих», если пройдёт «Слован». «Монако», за которое выступает Александр Головин, встретится с ПСВ.

Путь чемпионов

«Маккаби» Хайфа/«Олимпиакос» — «Аполлон» Лимасол

«Карабах»/«Цюрих» — «Ференцварош»/ «Слован»

«Лудогорец»/«Шэмрок Роверс» — «Динамо» Загреб/«Шкупи»

«Марибор»/«Шериф» — ХИК/«Виктория»

«Линфилд»/ «Буде-Глимт» — «Жальгирис»/«Мальме»

«Црвена Звезда» — «Пюник»/«Дюделанж»

Путь представителей лиг

«Монако» — ПСВ

«Динамо» Киев/ «Фенербахче» — «Штурм»

«Юнион» — «Рейнджерс»

«Бенфика» — «Митьюлланд»/ АЕК Ларнака

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:15
Карабах Дзюбы против Ференцвароша Черчесова
А если серьезно у полевого командира проходимые споперники
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 15:00
Некоторые пары довольно солидные...
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 14:20
выделяется пара монако-псв, ну и бенфика - митьюлланд тоже норм
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 14:14
Обеим может проиграть
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