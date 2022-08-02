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Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 14:26

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов:

«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдова) / «Виктория» Пльзень (Чехия);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Загреб (Хорватия);

«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Аполлон» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Пюник» (Армения);

«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция);

Путь представителей лиг:

«Юнион» (Бельгия) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция) / ПСВ (Нидерланды)

«Динамо» Киев (Украина) / «Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия) / «Мидтьюлланд» (Дания)

Даты проведения матчей и жеребьевок:

2–3 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда, 9 августа — ответные встречи.

16–17 августа – первые матчи раунда плей-офф, 23–24 августа — ответные встречи.

25 августа – жеребьёвка группового этапа.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 14:32
Ну у усатого однозначно оберег над кроватью висит. Такого легкого пути в ЛЧ я ни разу не видел еще. Если Черчесов не попадет в групповой этап ЛЧ, это будет позор. Я только одну команду с берегов Невы знаю, которая могла бы опозориться столь эпично и не попасть в группу по такому пути наилегчайшему
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:28
Черчесу пока фартит
Гость
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