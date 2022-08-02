Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов:
«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдова) / «Виктория» Пльзень (Чехия);
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Загреб (Хорватия);
«Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Аполлон» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Пюник» (Армения);
«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция);
Путь представителей лиг:
«Юнион» (Бельгия) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция) / ПСВ (Нидерланды)
«Динамо» Киев (Украина) / «Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия) / «Мидтьюлланд» (Дания)
Даты проведения матчей и жеребьевок:
2–3 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда, 9 августа — ответные встречи.
16–17 августа – первые матчи раунда плей-офф, 23–24 августа — ответные встречи.
25 августа – жеребьёвка группового этапа.