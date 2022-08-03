Победы киевского «Динамо» и «Црвены Звезды». Итоги матчей отбора ЛЧ

«Лестер» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022) В 1-ом туре АПЛ «Лестер» встретится на домашнем стадионе с «Брентфорд».

«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022) В 1-ом туре АПЛ «Эвертон» у себя дома сыграет против «Челси». Предлагаем обзор