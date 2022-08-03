Победы киевского «Динамо» и «Црвены Звезды». Итоги матчей отбора ЛЧ

Завершились все первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Шериф» — «Виктория» 1:2
Голы: Рашид Ибрахим 37 (пенальти) — Чоры Томас 41 (пенальти), Буча Павел 55
«Лудогорец» — «Динамо» З 1:2
Голы: Текпетей Бернард 22 — Перич Дино 6, Падт Сержио 9 (автогол)
«Монако» — «ПСВ» 1:1
Голы: Дисаси Аксель 80 — Веерман Джоуи 39
«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рейнджерс» 2:0
Голы: Теума Тедди 27, Ванзейр Данте 76 (пенальти)
«Бенфика» — «Мидтьюлланд» 4:1
Голы: Рамос Гонсалу 16, Рамос Гонсалу 33, Фернандес Энцо 40, Рамос Гонсалу 61 — Систо Пионе 77 (пенальти)
«Будё-Глимт» — «Жальгирис» 5:0
Голы: Ветлесен Хьюго 33 (пенальти), Пеллегрино Амал 36, Сальвесен Ларс-Йорген 58, Хейбратен Мариус 61, Эспейорд Рунар 90+3
«Карабах» — «Ференцварош» 1:1
Голы: Квабена Овусу 34 — Боли Франк 17
«Маккаби» — «Аполлон» 4:0
Голы: Пейберне Матье 38 (автогол), Мохамед Али 54, Мохамед Али 62, Пьерро Францди 79
«Динамо» К — «Штурм» 1:0
Гол: Караваев Александр 28
«Црвена Звезда» — «Пюник» 5:0
Голы: Букари Осман 29, Кангва Кингс 33, Букари Осман 44, Букари Осман 70, Митрович Стефан 78