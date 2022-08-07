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Семак: «Тяжёлая игра, как мы и ожидали. Думаю, результат справедлив»

сегодня, 00:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Тяжелая игра, как мы и ожидали. В первом тайме, играя в равных составах, мы владели преимуществом, но, к сожалению, в обороне действовали далеко не безупречно в отличие от других матчей. Одна из наших ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть гораздо сложнее, но, тем не менее, и во втором тайме мы создавали хорошие моменты и могли забить — у Малкома была пара хороших моментов. Думаю, результат справедлив. К сожалению, сегодня мы сыграли в обороне не так, как хотелось бы. Будем готовится к следующему матчу.

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Дмитрий Климович 3
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