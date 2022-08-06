Белоголовцев: «„Спартак“ иногда показывает класс, близкий к европейскому»

Актер и шоумен Сергей Белоголовцев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Уралом» (2:0).

Сегодня играли команды абсолютно разного класса. Не скажу, что «Спартак» какой-то очень сильной командой показался, скорее «Урал» — очень слабой. Я не помню «Урал» таким слабым никогда. Думаю, там есть проблемы... Иванов — мужик большой, я его бесконечно уважаю и знаком с ним. Он практически в одиночку тащит футбол в Екатеринбурге уже много лет, ему огромное уважение.

Да, реализация — это огромная проблема. «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел в своей жизни, а я много футбола смотрел. «Спартак» иногда показывает класс, близкий к европейскому, а иногда превращается в дворовую команду. Это очень странно и смешно. Но именно за это, возможно, «Спартак» многие и любят.