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Белоголовцев: «„Спартак“ иногда показывает класс, близкий к европейскому»

сегодня, 20:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Актер и шоумен Сергей Белоголовцев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Уралом» (2:0).

Сегодня играли команды абсолютно разного класса. Не скажу, что «Спартак» какой-то очень сильной командой показался, скорее «Урал» — очень слабой. Я не помню «Урал» таким слабым никогда. Думаю, там есть проблемы... Иванов — мужик большой, я его бесконечно уважаю и знаком с ним. Он практически в одиночку тащит футбол в Екатеринбурге уже много лет, ему огромное уважение.

Да, реализация — это огромная проблема. «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел в своей жизни, а я много футбола смотрел. «Спартак» иногда показывает класс, близкий к европейскому, а иногда превращается в дворовую команду. Это очень странно и смешно. Но именно за это, возможно, «Спартак» многие и любят.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 22:15
Вот уж верно!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:08
До европейского уровня ему ещё далеко
sten312
sten312
сегодня в 21:44
Белоголовцев как был клоуном так им и остался.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:12
Спартак даёт эмоции. Равнодушно, или с одним закрытым глазом их не посмотришь). И не предсказуем. Может разнести, может и обкакаться причем на ровном месте).
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:06
Европейский класс, тем временем...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:03
В Европе тоже есть разные команды.
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