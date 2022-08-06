Василенко: «Расстраивает результат и прежде всего содержание игры»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился досадой по поводу результата в матче его команды против ЦСКА (1:4).
Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги, — у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать.
Казалось бы во втором Факел стал играть плотней, но в защите играли, кто в лес, кто по дрова, а, где-то и дворовый футбол просматривался. Ни линий, ни страховки, хотя в самоотверженности ребятам не откажешь. В позиционной атаке кони просто растоптали Факел.. Удачи!
Казалось бы во втором Факел стал играть плотней, но в защите играли, кто в лес, кто по дрова, а, где-то и дворовый футбол просматривался. Ни линий, ни страховки, хотя в самоотверженности ребятам не откажешь. В позиционной атаке кони просто растоптали Факел.. Удачи!