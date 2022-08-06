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Василенко: «Расстраивает результат и прежде всего содержание игры»

сегодня, 20:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился досадой по поводу результата в матче его команды против ЦСКА (1:4).

Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги, — у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:57
Плотности не было совсем, что у тех, что у других. Хорошо обученный соперник сделает и из коня люля-кебаб).
Казалось бы во втором Факел стал играть плотней, но в защите играли, кто в лес, кто по дрова, а, где-то и дворовый футбол просматривался. Ни линий, ни страховки, хотя в самоотверженности ребятам не откажешь. В позиционной атаке кони просто растоптали Факел.. Удачи!
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 20:52
Без усиления Факелу будет трудно удержаться в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:49
А меня результат порадовал!
Гость
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