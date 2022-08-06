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Масалитин: «Надо отдать должное и „Факелу“: играл не от обороны»

сегодня, 20:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высоко отозвался об игре «армейцев» в матче с «Факелом» (4:1).

Из четырёх игр ЦСКА сегодня показал самую образцовую. Как они игру начали, так и закончили. Глубоко не садились, играли вперёд. По содержанию игры было приятно смотреть: и комбинации получались, и мяч держался. Была образцово-показательная игра.

Если в первом тайме реализация хромала, то во втором всё наладилось. Надо отдать должное и «Факелу»: играл не от обороны, а старался играть в атакующий футбол. Но очень много допустил ошибок в обороне, поэтому такой счёт.

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