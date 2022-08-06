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Мостовой: «Уже не хочется обсуждать „Локо“ — там всё понятно»

сегодня, 23:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «Локомотива» в матче против «Краснодара» в РПЛ (0:3).

Аллилуйя, аллилуйя, немцы, австрийцы. Что тут скажешь. Первый тайм 0:0 сыграли, а во втором посыпались. Кошмар вообще. «Краснодар» — молодцы. «Факел» тоже хорошо смотрелся, а ЦСКА сегодня их во втором тайме разложил.

Про «Локомотив» немного ошибся в плане прогноза: думал, ничья будет. Уже не хочется обсуждать «Локо» — там всё понятно. Пускай опять Рангнику звонят. Придёт опять, и пусть ещё кого-нибудь с собой привезёт. Пускай рассказывают лозунги и новые схемы придумывают. Пускай втирают, как обычно.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:36
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 23:10
    Ну посмотрим что там ясно.
    Гость
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