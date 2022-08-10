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Чемпионат мира-2022 может начаться на день раньше запланированного

сегодня, 19:43
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадор21.11.2022 в 19:00 Не начался

Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре, может начаться на день раньше изначально запланированного.

Сообщается, что ФИФА рассматривает возможность переноса старта соревнований с 21 на 20 ноября.

Это связано с желанием ФИФА провести матч открытия турнира Катар — Эквадор в вечернее время для того, чтобы церемония открытия получилась более красочной (запланировано множественное использование пиротехники). Изначально игра была запланирована на 13.00 по местному времени 21 ноября. 2 апреля ФИФА сдвинула игру на 19.00 того же дня, однако теперь чиновники задумались о том, что проводить перед церемонией открытия два других матча (в 13.00 и 16.00) — плохая идея. В связи с этим игру с участием хозяев могут вынести на 20 ноября.

Ожидается, что этот перенос будет обсуждаться на ближайшем заседании совета ФИФА.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:20
Интересно,будут показывать по ТВ??
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:19
Времени полно, решайте
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 20:03
Средняя температура в Катаре ноябрь +30 декабрь +24.
Смотри не замёрзни.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:57
Да, хоть на десять. Как-то фиолетово.
x8mhj37x72v6
x8mhj37x72v6
сегодня в 19:49
Это просто новость
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 19:49
Так и будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:46
Зима. Время футбола. Ну все как в России !
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