Чемпионат мира-2022 может начаться на день раньше запланированного

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сегодня, 19:43

Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре, может начаться на день раньше изначально запланированного.

Сообщается, что ФИФА рассматривает возможность переноса старта соревнований с 21 на 20 ноября.

Это связано с желанием ФИФА провести матч открытия турнира Катар — Эквадор в вечернее время для того, чтобы церемония открытия получилась более красочной (запланировано множественное использование пиротехники). Изначально игра была запланирована на 13.00 по местному времени 21 ноября. 2 апреля ФИФА сдвинула игру на 19.00 того же дня, однако теперь чиновники задумались о том, что проводить перед церемонией открытия два других матча (в 13.00 и 16.00) — плохая идея. В связи с этим игру с участием хозяев могут вынести на 20 ноября.