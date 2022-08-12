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Опубликован список претендентов на приз лучшему вратарю года

сегодня, 21:30

Журнал France Football опубликовал список из 10 претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

В список вошли Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Мик Меньян («Милан», Франция), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Ян Облак («Атлетико», Словения) и Кевин Трапп («Айнтрахт», Германия).

Ранее был опубликован окончательный список претендентов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
azkan
azkan ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 22:53
Не только после финала, но и полуфинала и четвертьфинала))
xajaks
xajaks
сегодня в 22:30
Куртуа и Бензема выиграли ЛЧ
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:23
Тибо Куртуа.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:10, ред.
Куртуа сильный сезон провёл в Реале. Его сейвы неоднократно спасали в играх против Челси.
Претендент номер 1
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:09
Куртуа больше всех заслужил
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:08, ред.
По финалам ЛЧ и СКЕ понятное дело кто тащит)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 22:06
Странно что ещё не поменяли название премии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:03, ред.
Алиссон в списке за счёт бренда Ливера. Ничего выдающегося и примечательного он в этом сезоне не показал..., скорее даже сдал.
INGUSH
INGUSH
сегодня в 21:52
После просмотра финала ЛЧ, сразу надо было вручить Тибо Куртуа..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:38
Тибо Куртуа сделал всё чтобы Реал взял титулы последних лет.
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