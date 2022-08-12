Опубликован список претендентов на приз лучшему вратарю года

Журнал France Football опубликовал список из 10 претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.
В список вошли Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Мик Меньян («Милан», Франция), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Ян Облак («Атлетико», Словения) и Кевин Трапп («Айнтрахт», Германия).
Ранее был опубликован окончательный список претендентов на «Золотой мяч».
Претендент номер 1
Претендент номер 1