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Фаны «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом»

сегодня, 18:44
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики клуба признали вратаря Даниила Одоевского лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Примечательно, что в концовке первого тайма Одоевский получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

Фаны «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом»

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:13
Это не боксер а воспитанник Дзюбы! Кулачками...кулачками!)
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:11
Просто фанаты Зенита не любят негров!
makkie
makkie
сегодня в 19:03
Что за боксёр на картинке?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:57
Ничего, там ещё будет голосование на лучшего тренера тура, мой Серёжа Манекен уже готовится праздновать победу.

Ко всему прочему, ему удалось справиться с нештатной ситуацией, к которой он не был готов - в кои-то веки удалили не игрока соперника, а игрока "Зенита". За одно это достижение его можно назвать менеджером тура.
433hnessp78d
433hnessp78d
сегодня в 18:55
а ничего что он не играл половину матча...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
Он всё правильно сделал...
Гость
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