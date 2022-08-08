Фаны «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики клуба признали вратаря Даниила Одоевского лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
Примечательно, что в концовке первого тайма Одоевский получил прямую красную карточку и был удалён с поля.
Ко всему прочему, ему удалось справиться с нештатной ситуацией, к которой он не был готов - в кои-то веки удалили не игрока соперника, а игрока "Зенита". За одно это достижение его можно назвать менеджером тура.
Ко всему прочему, ему удалось справиться с нештатной ситуацией, к которой он не был готов - в кои-то веки удалили не игрока соперника, а игрока "Зенита". За одно это достижение его можно назвать менеджером тура.