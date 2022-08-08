Фаны «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом»

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сегодня, 18:44

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики клуба признали вратаря лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Примечательно, что в концовке первого тайма Одоевский получил прямую красную карточку и был удалён с поля.