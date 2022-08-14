«Милан» во второй раз в XXI веке забил 4 гола в дебютном матче Серии А

«Милан» обыграл «Удинезе» со счётом 4:2 в матче 1-го тура Серии А.
Таким образом, «россонери» лишь во второй раз в XXI веке сумели забить 4 гола в дебютном матче нового сезона чемпионата Италии.
В XXI веке подобное «Милану» удавалось лишь в августе 2010 года в матче против «Лечче».
Эдрегор по прежнему тормозного конуса исполняет, в плане креатива тот же Джака выглядит натуральным Фабрегасом на фоне Мартина.
Жесус с Салибой влились так, будто уже не первый год в команде играют. В целом приятный матч, хотя конечно вялому Лестеру многовато позволяли.
Эдрегор по прежнему тормозного конуса исполняет, в плане креатива тот же Джака выглядит натуральным Фабрегасом на фоне Мартина.
Жесус с Салибой влились так, будто уже не первый год в команде играют. В целом приятный матч, хотя конечно вялому Лестеру многовато позволяли.