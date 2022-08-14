«Милан» во второй раз в XXI веке забил 4 гола в дебютном матче Серии А

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сегодня, 00:29

«Милан» обыграл «Удинезе» со счётом 4:2 в матче 1-го тура Серии А.

Таким образом, «россонери» лишь во второй раз в XXI веке сумели забить 4 гола в дебютном матче нового сезона чемпионата Италии.

В XXI веке подобное «Милану» удавалось лишь в августе 2010 года в матче против «Лечче».