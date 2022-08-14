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«Милан» во второй раз в XXI веке забил 4 гола в дебютном матче Серии А

сегодня, 00:29
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Милан» обыграл «Удинезе» со счётом 4:2 в матче 1-го тура Серии А.

Таким образом, «россонери» лишь во второй раз в XXI веке сумели забить 4 гола в дебютном матче нового сезона чемпионата Италии.

В XXI веке подобное «Милану» удавалось лишь в августе 2010 года в матче против «Лечче».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Ляпы Рамсдейла потихоньку становятся результативными, это напрягает.
Эдрегор по прежнему тормозного конуса исполняет, в плане креатива тот же Джака выглядит натуральным Фабрегасом на фоне Мартина.
Жесус с Салибой влились так, будто уже не первый год в команде играют. В целом приятный матч, хотя конечно вялому Лестеру многовато позволяли.
Гость
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