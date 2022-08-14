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МЮ впервые за 30 лет оказался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ

сегодня, 10:59

МЮ крупно уступил «Брайтону» и опустился на 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

Любопытно, что впервые с августа 1992 года «красные дьяволы» завершают игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.

МЮ впервые за 30 лет оказался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:25
Добра Вам!

Может, ЭТО даст понять всем их функционерам, что так дальше дело не пойдёт?..

Ну а так что, в прошлом сезоне Арсенал начал с 20-ого места... в этом сезоне Манчестер Юнайтед начал с 20-ого места.... если это проклятье красных, то по логике следующий сезон должен начать с 20-ого места Ливерпуль...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:21
Санчо в защите не будет играть от слова совсем. Вообще, как я еще до трансфера писал, это самый лютых развод МЮ, у него за бесполезной техникой кроется любовь таскать мяч по всему полю и никому не отдавать.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Тоже имеет место быть
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:18
Ошибка МЮ, что отказались от услуг Конте.
С их финансовыми возможностями итальянец создал бы очень сильную и конкурентную команду.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:15
Как бы, конечно, позорно проигрывать 4-0 Брентфорду, но и Гвардиола в первый сезон сливал с таким же счётом Эвертону с 7-го места, потом были 2-4 от 12-го Лестера, Клопп 0-3 проигрывал 13-му Уотфорду. С учётом того, что Пеп и Юрген тоже в начале имели кучу неликвида, на который сперва нужно было посмотреть, оценить его, а после избавиться, купив на их место подходящих игроков, то после 2 матчей я бы на тен Хаге крест не ставил. Лично был за его приглашение, однако сомнения закрадываться начали после того, как он стал зазывать тех, с кем либо работал ранее, либо видел их игру в качестве соперников Аякса по Эредивизе.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:14, ред.
Помнится во времена выхода 5го айфона у Ливерпуля были проблемы и все шутили, что Эпл вытянули экран, так как на 4м айфоне Ливерпуль не было видно при открытии турнирной таблицы. Сейчас разработчикам было бы совсем непросто....:))) .

Ну а так что, если честно, то матч провалили абсолютно все игроки, ну может за исключением Маласии.

Следующий матч против Ливера, вряд ли Де Хеа уберут из основы, все-таки на замене не Хендо, а Хитон, но по хорошему после такого его следовало бы усадить.

Справа в защите пока не купят игрока, пусть там играет Санчо что ли.

У Далота 1 навес только получился, все остальное он исполнял просто ужасно.

Ван Биссака похоже при ЭТХ вообще не будет играть, так и так.

А на место самого Санчо в атаке почему бы не выпустить Амада? Вместо Лисандро пусть играет Варан. Слева Маласия точно вместо Шоу. И Гарначо вместо Рэшфорда. Хуже не будет.

Меня одно интересует, Эрика нагнули руководство или он сам такой не дальновидный, что выпускает такие составы и делает такие замены. Я думал что подписали крутого тренера, а пока с решениями всё плохо...
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 11:12
А где все защитники гламурного???
3 тренера уже изменились а результат тот же!
Может наконец то поймут что дело не в низ а в португальце!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:08
Учитывая, что у них следующий матч с "Ливерпулем" дома, потом два непростых выезда к Святым и "Лестеру", а потом с "Арсеналом" дома (где Жезус и Мартинелли пока рвут и мечут, тьфу-тьфу), у них ещё целый простор для рекордов тут открыт))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:08
Балласт делает свое дело. Когда 3 тренера и игроки не справляются, которые давали результат до прихода балласта, то проблема только в нем. Ювентус не даст соврать.

В следующем туре Ливерпуль поможет МЮ укрепиться на 20-м месте
протон
протон
сегодня в 11:05, ред.
Желаю МЮ поскорее встать на рельсы.

Если честно, то матч провалили абсолютно все игроки, ну может за исключением Маласии. След матч против Ливера, врядли Де Хеа уберут из основы, все-таки на замене не Хендо, а Хитон, но по хорошему после такого его следовало бы усадить. Справа в защите пока не купят игрока, пусть там играет Санчо что -ли. У Далота сегодня 1 навес только получился, все остальное он исполнял просто ужасно. Ван Биссака похоже при ЭТХ вообще не будет играть, так и так. А на место самого Санчо в атаке почему бы не выпустить Амада? Вместо Лисандро пусть играет Варан. Слева Маласия точно вместо Шоу. И Гарначо вместо Рэшфорда. Хуже не будет.
Гость
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