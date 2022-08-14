МЮ впервые за 30 лет оказался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ

МЮ крупно уступил «Брайтону» и опустился на 20-е место в турнирной таблице АПЛ.
Любопытно, что впервые с августа 1992 года «красные дьяволы» завершают игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.
МЮ крупно уступил «Брайтону» и опустился на 20-е место в турнирной таблице АПЛ.
Любопытно, что впервые с августа 1992 года «красные дьяволы» завершают игровой день на последнем месте в таблице АПЛ.
Ну а так что, если честно, то матч провалили абсолютно все игроки, ну может за исключением Маласии.
Следующий матч против Ливера, вряд ли Де Хеа уберут из основы, все-таки на замене не Хендо, а Хитон, но по хорошему после такого его следовало бы усадить.
Справа в защите пока не купят игрока, пусть там играет Санчо что ли.
У Далота 1 навес только получился, все остальное он исполнял просто ужасно.
Ван Биссака похоже при ЭТХ вообще не будет играть, так и так.
А на место самого Санчо в атаке почему бы не выпустить Амада? Вместо Лисандро пусть играет Варан. Слева Маласия точно вместо Шоу. И Гарначо вместо Рэшфорда. Хуже не будет.
Меня одно интересует, Эрика нагнули руководство или он сам такой не дальновидный, что выпускает такие составы и делает такие замены. Я думал что подписали крутого тренера, а пока с решениями всё плохо...
Ну а так что, если честно, то матч провалили абсолютно все игроки, ну может за исключением Маласии.
Следующий матч против Ливера, вряд ли Де Хеа уберут из основы, все-таки на замене не Хендо, а Хитон, но по хорошему после такого его следовало бы усадить.
Справа в защите пока не купят игрока, пусть там играет Санчо что ли.
У Далота 1 навес только получился, все остальное он исполнял просто ужасно.
Ван Биссака похоже при ЭТХ вообще не будет играть, так и так.
А на место самого Санчо в атаке почему бы не выпустить Амада? Вместо Лисандро пусть играет Варан. Слева Маласия точно вместо Шоу. И Гарначо вместо Рэшфорда. Хуже не будет.
Меня одно интересует, Эрика нагнули руководство или он сам такой не дальновидный, что выпускает такие составы и делает такие замены. Я думал что подписали крутого тренера, а пока с решениями всё плохо...