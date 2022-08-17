Роднина: «Наши футбольные клубы пока ещё не научились сами зарабатывать»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила синхронное плавание и футбол.

Футбол — профессиональный вид спорта, в котором профессиональные спортсмены заключают контракты с клубами. А синхронное плавание, как и фигурное катание, это спорт высших достижений, эти спортсмены, как правило, находятся на обеспечении государства. Футбольные клубы же практически все частные, за исключением российских, которые вроде бы и частные, но и при этом умудряются как-то доставать деньги от государства. Наши футбольные клубы пока еще не научились сами зарабатывать.