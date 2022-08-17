Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Роднина: «Наши футбольные клубы пока ещё не научились сами зарабатывать»

сегодня, 17:40

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила синхронное плавание и футбол.

Футбол — профессиональный вид спорта, в котором профессиональные спортсмены заключают контракты с клубами. А синхронное плавание, как и фигурное катание, это спорт высших достижений, эти спортсмены, как правило, находятся на обеспечении государства. Футбольные клубы же практически все частные, за исключением российских, которые вроде бы и частные, но и при этом умудряются как-то доставать деньги от государства. Наши футбольные клубы пока еще не научились сами зарабатывать.

Все новости
Канчельскис: «Турция — идеальный вариант для Дзюбы»
Сегодня, 18:41
Баженов: «Николсон — боевая единица, которая поможет на дистанции»
Сегодня, 17:23
Мостовой: «Удивительно, что команды РПЛ не хотят подписать Дзюбу»
Сегодня, 15:07
Валуев: «Будет здорово, если Дзюба вернётся в „Зенит“»
Сегодня, 14:17
Мостовой: «Будет ли Промес стабилен в течение сезона?»
Сегодня, 13:54
Юран: «„Спартак“ показывает хорошую игру»
Сегодня, 12:15
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 18:44
Бык иногда не так играет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:14
Фигуристы тоже не научились сами зарабатывать
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:03
Тебя тоже всю жизнь государство в лице СССР кормило и содержало...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 