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Баженов: «Николсон — боевая единица, которая поможет на дистанции»

сегодня, 17:23

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе футболиста «красно-белых» Шамара Николсона.

Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции так или иначе поможет. Думаю, что он бы навязал конкуренцию Соболеву и вообще бы помог. Николсон — хороший форвард, ничего плохого не могу сказать про него. Если это произойдёт, то это будет потеря. Мозес травмирован, Шамар может уйти… Мне бы хотелось думать, что слова агента Николсона – какая-то эмоциональная реакция. Хотя такие вещи на эмоциях не говорят. Особенно агенты. Если он так сказал, значит, есть почва для этого.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 18:38
Шамар еще покажет себя на длинных и коротких дистанциях!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:34
Посмотрим это на дистанции.
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 17:30
УВЫ И АХ!А ТАК ХОРОШО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ!
Гость
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