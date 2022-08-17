Баженов: «Николсон — боевая единица, которая поможет на дистанции»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе футболиста «красно-белых» Шамара Николсона.

Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции так или иначе поможет. Думаю, что он бы навязал конкуренцию Соболеву и вообще бы помог. Николсон — хороший форвард, ничего плохого не могу сказать про него. Если это произойдёт, то это будет потеря. Мозес травмирован, Шамар может уйти… Мне бы хотелось думать, что слова агента Николсона – какая-то эмоциональная реакция. Хотя такие вещи на эмоциях не говорят. Особенно агенты. Если он так сказал, значит, есть почва для этого.