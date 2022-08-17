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Мостовой: «Будет ли Промес стабилен в течение сезона?»

сегодня, 13:54

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой похвалил нападающего московской команды Квинси Промеса.

Промес сейчас важен на сто процентов. На данный момент он лучший в чемпионате, но никто не сможет предугадать, будет ли Промес стабилен в течение всего сезона. Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:06
Собственно тут скорее всего вопрос не в самом Промесе.
Если рассматривать игру Промеса, то и в прошлом сезоне у него были всплески и провальные периоды.
Сейчас же просто бежит весь Спартак и Промес просто одно из звеньев команды. Плюс, что он оказывается в нужный момент в нужном месте.
Кстати понравилось в игре Спартака (смотрел только второй тайм), Что все игроки просто вгрызались в мяч на всех участках поля.
Лично я думаю, что стабильность Промеса будет полностью зависеть от всего Спартака. Продолжат дальше, то и Промес будет на высоте, а если пойдут осечки, то и Промес зачахнет и будет выглядеть как в прошлом сезоне.
ABir
ABir
сегодня в 13:56
Верно, главное без травм
Гость
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