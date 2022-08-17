Мостовой: «Будет ли Промес стабилен в течение сезона?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой похвалил нападающего московской команды .

Промес сейчас важен на сто процентов. На данный момент он лучший в чемпионате, но никто не сможет предугадать, будет ли Промес стабилен в течение всего сезона. Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела.