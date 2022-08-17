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Мостовой: «Удивительно, что команды РПЛ не хотят подписать Дзюбу»

сегодня, 15:07

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе, который до сих не нашёл себе новый клуб.

Думаю, Дзюбе стоит попробовать свои силы в Турции. Нахождение его без клуба затянулось настолько сильно, что в РПЛ уже успели сыграть пять туров.

В России нет еврокубков, а сам чемпионат не такой длинный, поэтому, конечно, Артему надо разобрать предложение клуба «Аданы Демирспор». Удивительно, что никто из клубов РПЛ не берет Артема. А, может, он сам не хочет оставаться в России. С невысоким уровнем нашего чемпионата он усилил бы любую команду, кроме «Спартака» и «Зенита».

Переезд в Турцию, безусловно, станет непростым решением для Артема. В 34 года ты из комфортных условий в России переезжаешь в другую страну и футбольный мир. Тяжело ментально к этому привыкнуть. Елки-палки, тебе 34 года, остался максимум год-два в футболе. Нужны ли тебе эти изменения?

Его поколение футболистов обеспеченное, поэтому вряд ли простой Дзюбы без клуба как-то связан с денежными запросами. Артем пока выбирает, поэтому для меня удивительно, почему такой игрок до сих пор без клуба. Высокие запросы по зарплате? Да вряд ли он просит много. Дзюба прекрасно понимает, что такие деньги, которые ему платили в «Зените», в других командах вряд ли будут платить.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:19
Царь представляет наверно, что футбол без полноценной практики и тренировок, это монтаж, как с "Бульваров капуцинов" ). Раз и родил нового янычара Буратино!
32united
32united
сегодня в 15:15
Тут возникает вопрос к Александру Владимировичу - а точно усилил бы? Тем более возраст уже... Остается еще Медийная Лига, где Дзюбу уже ждут Ещенко, Давыдов, Соснин, Гатагов и другие. Почему бы и нет? Тем более компания подбирается хорошая.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:14
Запросы у него большие, пусть в к Туркам едет
Гость
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