Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой в раздевалке после матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (4:1).
Без мужиков и характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что‑то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело.
Еще раз говорим: характер, характер, характер. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде! Вторую – отставить.
Ну это шутка конечно, ребята профессионалы и должны представлять последствия.
Кстати в советское время футболисты, да и другие спортсмены частенько уходили в "запой", сейчас такие явления редкость.
Ну это шутка конечно, ребята профессионалы и должны представлять последствия.
Кстати в советское время футболисты, да и другие спортсмены частенько уходили в "запой", сейчас такие явления редкость.
Бражки, граммов эдак 100 -
Ничего, сегодня можно.
Слава Богу есть за что!
(с) Филатов, "Про Федота-стрельца"
Бражки, граммов эдак 100 -
Ничего, сегодня можно.
Слава Богу есть за что!
(с) Филатов, "Про Федота-стрельца"