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Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»

сегодня, 11:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой в раздевалке после матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

Без мужиков и характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что‑то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело.

Еще раз говорим: характер, характер, характер. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде! Вторую – отставить.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:54
Пиво после физических нагрузок даже полезно. Вот только бы у кого-нибудь не проскользнула мысль "пиво без водки-деньги на ветер".
Ну это шутка конечно, ребята профессионалы и должны представлять последствия.
Кстати в советское время футболисты, да и другие спортсмены частенько уходили в "запой", сейчас такие явления редкость.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 11:44
Ну а если спросит кто
Бражки, граммов эдак 100 -
Ничего, сегодня можно.
Слава Богу есть за что!

(с) Филатов, "Про Федота-стрельца"
Futurista
Futurista
сегодня в 11:28
Гость
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