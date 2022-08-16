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сегодня, 20:31

Клуб Медиалиги «Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе. Его автором стал . В данный момент «Амкал» играет против клуба «Зоркий» в 1/256 финала Кубка России, счёт 1:1.

В первом тайме игрок «Зоркого» Сергей Поповицкий открыл счёт, но на 53-й минуте воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин сравнял счёт.