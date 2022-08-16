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«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе

сегодня, 20:31
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зоркий (Красногорск)ЗоркийЗакончился после серии пенальти

Клуб Медиалиги «Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе. Его автором стал Алексей Гасилин. В данный момент «Амкал» играет против клуба «Зоркий» в 1/256 финала Кубка России, счёт 1:1.

В первом тайме игрок «Зоркого» Сергей Поповицкий открыл счёт, но на 53-й минуте воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин сравнял счёт.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:16
Теперь надо это отметить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:14, ред.
Футбол ⚽️ дворовых команд . Шоу ради шоу . Ещё и по Матч ТВ показывают эту порнографию, а нормальный футбол заменяют ретро фильмами с Джеки Чановым и Сильвестром Столовым . А в перерывах регби 🏉 !)
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:56
Я бы отметил Прокопа, который раздает потрясающие передачи.
Igo0rek
Igo0rek ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:54
Мне просто интересно, вы не устали вводить абсурдные правила?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:48
И забил как раз профессиональный футболист из серии сбитых летчиков) Гасилин, победитель ЧЕ по футболу молодежного)
112910415
112910415
сегодня в 20:42
ну, с почином !
David Young
David Young
сегодня в 20:37
Всех приветствую.

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