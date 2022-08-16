Клуб Медиалиги «Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе. Его автором стал Алексей Гасилин. В данный момент «Амкал» играет против клуба «Зоркий» в 1/256 финала Кубка России, счёт 1:1.
В первом тайме игрок «Зоркого» Сергей Поповицкий открыл счёт, но на 53-й минуте воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин сравнял счёт.
Добавлено новое нарушение правил - полный или частичный "копипаст" (копирование) других комментариев сайта.
Наказанием за нарушение этого правила является 24-х часовое пребывания в бане.
Убедительная просьба воздержаться от нарушения этого правила для вашего же блага.
Всего доброго.
Добавлено новое нарушение правил - полный или частичный "копипаст" (копирование) других комментариев сайта.
Наказанием за нарушение этого правила является 24-х часовое пребывания в бане.
Убедительная просьба воздержаться от нарушения этого правила для вашего же блага.
Всего доброго.