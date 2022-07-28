Слабые команды РПЛ, Fan ID и бегство легионеров. Главные разочарования начавшегося сезона РПЛ

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сегодня, 21:16

Говорим о грустном.

В начавшемся сезоне Российской Премьер-Лиги есть хорошие черты – подскочившая результативность, работа над матчдэем, приглашение интересных артистов и медийных личностей. Но не меньше можно найти разочарований – от бегства легионеров до провалов клубов. Рассматриваем основные из них.

Слабость команд в зоне прямого вылета

Ни «Торпедо», ни «Урал» не набрали очков после двух туров Премьер-Лиги, в выходные может ничего не измениться. То, что показали «шмели» в первых турах, — совсем не тот «Урал», который спасался от зоны стыковых матчей весной. ЦСКА и «Оренбург» легко продавливали подопечных Игоря Шалимова – те не обозначали никакого давления, просто смотрели за созданием опасных моментов у своих ворот и давали улучшать позицию перед ударом. «Армейцы» могли уже в первом тайме решать исход матча, но отложили это до второго отрезка. По итогам встречи Шалимов негодовал:

Почти все моменты, которые создавались, были из-за наших ошибок. Провалился правый фланг. В таких играх нельзя выпадать. Мы ошибались, «нате, берите», они не забивают. Они нам воткнули, и мы пошли. Закончи мы первый тайм 0:0, можно было что-то подкорректировать. Тогда второй тайм пошел бы по-другому. Они нам напрощали столько… Во втором тайме могли забить… Такую игру можно было сегодня не проиграть.

Пока для «Урала» традиция – скверно начинать сезон. Год назад Екатеринбуржцы одержали первую победу только в 9-м туре, в сезоне-2020/21 была одна победа в первых шести матчах чемпионата, аналогичная статистика в розыгрыше 2018/19. Уральцы играют с огнем, и в этот раз победителям могут не выйти.

«Торпедо» не стало значительно усиливаться под повышение в классе – ограничилось подписанием Кутепова и Смольникова. У «автозаводцев» самый возрастной состав (ср. возраст – 27,4 года), их громят неукомплектованное «Динамо» и «Сочи» с новым тренером из Первой лиги. Подопечные Александра Бородюка самостоятельно ни разу не поразили ворота соперника – в игре с сочинцами гол им подарил защитник соперника Ваня Дркушич. Бело-голубые, в свою очередь, без проблем проходили линию обороны «Торпедо» из пяти защитников. Пока именно «автозаводцы» и «Урал» главные кандидаты на вылет.

Предательства легионеров

С промежутком менее чем в месяц случилось два наиболее громких эпизода с бегством иностранных игроков – сначала контракт приостановил форвард ЦСКА Чидера Эджуке, затем «Динамо» в спешке покинул защитник Гильермо Варела. О поступке нигерийского нападающего красноречиво отозвался главный тренер «армейцев» Владимир Федотов:

Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные. Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА .

Но если Эджуке распрощался с ЦСКА до старта чемпионата, то Варела из «Динамо» убежал в ночь перед матчем второго тура РПЛ с «Торпедо». Уругваец никого не предупредил о своем отъезде – теперь у бело-голубых еще более серьезные проблемы с защитой (в центре обороны два почти не игравших в РПЛ футболиста). В клубе же поступок Гильермо считают предательством. К слову, на этом череда отъездов может не закончиться – на подходе, вероятно, еще несколько легионеров.

Посещаемость и Fan ID

Теперь российским болельщикам придется знакомиться с новыми требованиями посещения матчей Российской Премьер-Лиги – оформление паспорта болельщика с лета 2022 года является обязательным условием. Между тем оперативной процедуры обеспечено не было – по словам болельщиков, система отклоняла огромное количество заявлений на получение Fan ID. Аналогичные сложности появились у исполнительного директора «Урала», наставника «Шинника» Вадима Евсеева. Проблемы возникли и у экс-футболиста «Спартака» Эдуарда Мора:

Я уже 100 фото разных отправил для регистрации заявки на получение Fan ID… Без шансов, злость распирает, все фото не подходят. Бред какой-то. Миссия невыполнима.

Тем ироничнее ситуация с нововведением – внедрение паспорта болельщика проходило под лозунгами об облегчении жизни фанатов. Против Fan ID выступают и отдельные представители РФС – член комитета по этике Андрей Созин отмечает, что введение меры на чемпионате мира 2018 года было продиктовано защитой от международного терроризма, при этом покупатели абонементов на игры РПЛ оставляют свои данные, на стадионах присутствуют камеры. Аленичеву идея с картой болельщика непонятна потому, что тогда исключается возможность сиюминутного желания купить билет – если простой житель вдруг решил посетить стадион.

Параллельно с этим растет недовольство активных фанатских объединений – уже несколько таких формирований заявили о бойкоте игр Премьер-Лиги. Раньше всех игнорировать матчи стали активные фанаты «Спартака» — в мае они пошли на принцип и не стали прерывать протест ради финала Кубка России. Летом к болельщикам красно-белых присоединились фанаты «Динамо», «Локомотива», ЦСКА , «Оренбурга», «Ростова», «Крыльев Советов», 75% членов объединения «Ландскрона» («Зенит»).