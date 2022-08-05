Бикфалви договорился о том, что останется в «Урале» после окончания карьеры

Полузащитник «Урала» останется в команде из Екатеринбурга после окончания карьеры. Об этом рассказал агент игрока Даниэль Драгош.

Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге. Я говорил с ним, и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие. У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы.