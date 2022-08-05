Бикфалви договорился о том, что останется в «Урале» после окончания карьеры

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви останется в команде из Екатеринбурга после окончания карьеры. Об этом рассказал агент игрока Даниэль Драгош.
Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге. Я говорил с ним, и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие. У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы.
За все года, что он провёл в фк Урал я ни разу не видел, что бы он опускал рук, даже когда проигрывали с крупным счётом он сражался. Он стал не просто легионером отрабатывающим свой контракт, он стал лидером команды, команда для него стало родной.
Григории Иванов серьёзный мужчина и просто так не будет раскидываться словами, он смотрит на человека и если видит его преданность, то ценит это.
Эрику удачи.
За все года, что он провёл в фк Урал я ни разу не видел, что бы он опускал рук, даже когда проигрывали с крупным счётом он сражался. Он стал не просто легионером отрабатывающим свой контракт, он стал лидером команды, команда для него стало родной.
Григории Иванов серьёзный мужчина и просто так не будет раскидываться словами, он смотрит на человека и если видит его преданность, то ценит это.
Эрику удачи.
Он не только футболист с прекрасным касанием и ударом, на котором и держится клуб (вспомним его серию в прошлом сезоне, когда он спас клуб от вылета), но и настоящий лидер, который дирижирует игроками.
Просто невозможно представить клуб без него... Или возможно только в виде команды ФНЛ.
А тут еще лояльность, многие игроки попытались перескочить в топ-клубы с лучшим контрактом на его месте (пару лет назад это вполне было возможно), а он спокойно играет за "Урал" и говорит, что ему нравится Екб.
Он не только футболист с прекрасным касанием и ударом, на котором и держится клуб (вспомним его серию в прошлом сезоне, когда он спас клуб от вылета), но и настоящий лидер, который дирижирует игроками.
Просто невозможно представить клуб без него... Или возможно только в виде команды ФНЛ.
А тут еще лояльность, многие игроки попытались перескочить в топ-клубы с лучшим контрактом на его месте (пару лет назад это вполне было возможно), а он спокойно играет за "Урал" и говорит, что ему нравится Екб.