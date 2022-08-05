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Бикфалви договорился о том, что останется в «Урале» после окончания карьеры

сегодня, 13:10

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви останется в команде из Екатеринбурга после окончания карьеры. Об этом рассказал агент игрока Даниэль Драгош.

Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге. Я говорил с ним, и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие. У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться. Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:58
Я скажу просто, Бикфалви - это и есть нынешний "Урал".

Он не только футболист с прекрасным касанием и ударом, на котором и держится клуб (вспомним его серию в прошлом сезоне, когда он спас клуб от вылета), но и настоящий лидер, который дирижирует игроками.

Просто невозможно представить клуб без него... Или возможно только в виде команды ФНЛ.

А тут еще лояльность, многие игроки попытались перескочить в топ-клубы с лучшим контрактом на его месте (пару лет назад это вполне было возможно), а он спокойно играет за "Урал" и говорит, что ему нравится Екб.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Если останется, то все правильно сделает
drug01
drug01
сегодня в 13:35
Это очень хорошо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:33
Эрик Бикфалви уже стал уже уральцем.
За все года, что он провёл в фк Урал я ни разу не видел, что бы он опускал рук, даже когда проигрывали с крупным счётом он сражался. Он стал не просто легионером отрабатывающим свой контракт, он стал лидером команды, команда для него стало родной.
Григории Иванов серьёзный мужчина и просто так не будет раскидываться словами, он смотрит на человека и если видит его преданность, то ценит это.
Эрику удачи.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:27
Еще раз,Спасибо!!! Все сделал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:18
Большое спасибо!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:16
ну и хорошо.
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