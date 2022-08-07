Дагестанский клуб, одолевший «Ливерпуль». Вспоминаем евросезон «Анжи» 2012/13

1659866596

вчера, 13:03

Роберто Карлос и Ко вошли в историю отечественного футбола.

«Анжи» сезона 2012/13 творил историю и внушал веру в то, что дальше будет еще круче. Настоящая дрим-тим, ведомая легендарным Гусом Хиддинком, уже успевшим стать частью российской футбольной культуры. Исполнители в команде были под стать: чемпион мира Роберто Карлос, победитель Лиги чемпионов Самюэль Это’О (этим его послужной список не ограничится, невероятный Лассана Диарра, а также целая плеяда мастеров высокого уровня, готовых к свершениям как на внутренней арене, так и в международных матчах.

Исторический сезон для клуба и футбола в России

Махачкалинцы квалифицировались в Лигу Европы как команда, занявшая 5-е место по итогам прошлого чемпионата России. Сезон 2011/12 был тем самым чемпионатом, который проводился в два этапа. «Анжи» попал в первую восьмерку по итогам первого этапа, замкнув подгруппу команд, которые боролись за еврокубковые места. Плотность в той таблице была столь высока, что каждая команда вполне обоснованно могла рассчитывать на приятный бонус в виде возможности представлять страну в Европе в следующем сезоне.

Команда мощно провела весну 2012-го, потерпев лишь 4 поражения в 14 матчах, одолев своих основных конкурентов за зону еврокубков: «Спартак» (3:0), ЦСКА (2:1), «Локомотив» (3:1) и «Динамо» (1:0), а еще была ничья с «Зенитом» (0:0). В итоге с 5-й строчки дагестанский клуб отправился во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Первые матчи, первые проблемы

«Анжи» продолжал усиливаться перед новым сезоном. Из наиболее ярких переходов можно вспомнить прибытие Федора Смолова, арендованного у «Динамо», Ласины Траоре из «Кубани», а также упомянутого выше Диарра. Однако трудности также давали о себе знать: уже в конце июня УЕФА объявила, что махачкалинцы не смогут проводить домашние матчи в Дагестане, организация это мотивировала соображениями безопасности. Подопечным Хиддинка пришлось играть матчи квалификации в Раменском на стадионе «Сатурн».

Первым европейским соперником «Анжи» стал венгерский «Гонвед». Дебютная игра принесла российской команде успех, хоть и минимальный (1:0). Счет голам «Анжи» на евроарене открыл Жусилей. В ответной игре клуб из Дагестана закрепил успех: уверенная победа со счетом 4:0. В 3-м раунде в качестве оппонента выступил «Витесс». Две победы по 2:0 сняли все вопросы о победителе пары. И вот настал момент, когда остался лишь шаг от групповой стадии. На пути вновь возник представитель Нидерландов АЗ . Играть домашние матчи махачкалинцам теперь приходилось в Москве на стадионе «Локомотив». Первую игру дома махачкалинцы выиграли минимально, отличился Траоре во втором тайме. Счет скользкий, ничего не гарантирующий.

Однако ответная игра стала голевой феерией «Анжи». Победа со счетом 5:0 не оставила вопросов о том, кто из данной пары выйдет в групповой этап.

«Анжи» попал в крепкую группу с «Удинезе», «Янг Бойз» и «Ливерпулем».

Первую игру предстояло провести в Италии на стадионе «Фриули». «Удинезе» прошел через 4-й квалификационный раунд, где одолел «Брагу», одержав победу лишь по пенальти. Банда Антонио Ди Натале тогда неплохо выступала в Италии, выезд в Удине ни для кого в чемпионате не был легкой прогулкой. Матч, как и ожидалось, вышел непростым. Траоре вывел дагестанцев вперед, но Ди Натале сравнял счет уже в добавленное время. Что любопытно, изначально гостевых болельщиков махачкалинцев насчитывалось около 100 человек, однако в рамках благотворительной акции «Анжи» раздал итальянским детям футболки клуба, после чего число болельщиков российского клуба на стадионе в тот день увеличилось до 500. Поддержка оказалась весьма ощутимой, команда достойно билась, даже наставник «черно-белых» перед ответной игрой отметил, что махачкалинцы бы не затерялись в Серии А.

Во втором туре предстояло играть на номинально домашнем поле против «Янг Бойз». В этот раз атмосфера на стадионе была поспокойнее, а 8 тысяч болельщиков «Анжи» гнали свою команду вперед. Швейцарцы были настроены решительно, ибо в прошлом туре они пропустили 5 мячей от «Ливерпуля», ни одна команда отступать не была намерена. Первые 20 минут гости не давали покоя хозяевам, но те чудом смогли выстоять перед этим натиском. Ближе к перерыву Буссуфа и Траоре стали посмелее в своих атакующих действиях. Второй тайм «Янг Бойз» начал со штурма ворот Владимира Габулова, но защитник Самба зацементировал штрафную площадь махачкалинцев, что снижало общий КПД атак швейцарцев. Во многом судьбу встречи решил пенальти: Гонсало Сарате рукой прервал передачу Юрия Жиркова. Самуэль Это'О легко обыграл голкипера, а под конец матча снял все вопросы об исходе матча, победа «Анжи» со счетом 2:0.

На очереди была поездка на «Энфилд». «Анжи» с первых минут ушел в глубокую оборону, первый удар гости нанесли лишь под самый занавес первого тайма. Махачкалинцы выстроили редуты, сквозь которые, хоть и не без труда, атака хозяев, ведомая Луисом Суаресом, все-таки проходила. Во втором тайме англичане стали давить еще сильнее, даже Шкртел подключался в атаку. А единственный гол в той встрече забил Стюарт Даунинг, мощно пальнув из-за пределов штрафной площади Габулова. Махачкалинцы ответили тактическим перестроением, выслав на подмогу атаке Траоре. Это оживило игру, но на результат не повлияло.

В ответной игре против «Ливерпуля махачкалинцам тоже было непросто. Хотя в Москву наставник „красных“ Брендан Роджерс не повез всю основу, в составе на ту игру оказалось немало молодых футболистов, впрочем, и опытных исполнителей, как Джордан Хендерсон, тоже хватало. Ласина Траоре забил единственный гол в матче под занавес первого тайма, хотя это не успокоило команды, которые продолжали обмениваться острыми моментами. Досталось в том сезоне „Ливерпулю“ и от „Зенита“.

Перед игрой с „Удинезе“ было понятно, что оставшиеся матчи в группе будут носить судьбоносный характер. Махачкалинцы были полны решимости обыграть итальянский коллектив с последней строчки подгруппы. Победа выводила „Анжи“ в плей-офф Лиги Европы. Хиддинк предпринял ряд перестановок, сетуя, что состояние поля не позволит командам играть так же стремительно, как это было в игре „Спартака“ и „Барселоны“.

Команды не блистали качеством игры в том матче, а главным фактором, решившим исход поединка стало удаление игрока „Удинезе“ Виллианса. Голы за „Анжи“ тогда забили Самба и Это'О ближе к концу матча. Итальянский клуб уже точно не претендовал на плей-офф, а „Янг Бойз“ никак не мог обогнать „Анжи“ даже при равенстве очков, ибо статистика личных встреч была лучше у российского клуба. В итоге так и случилось: махачкалинцы в заключительной игре группового этапа уступили швейцарцам (0:2), но прошли дальше.

Первая евровесна в истории клуба

В 1/16 финала подопечных Хиддинка ждал крепкий „Ганновер“, но первая игра проходила в Москве. „Анжи“ укрепился Виллианом, но потерял Самба, перешедшего в английский КПР . Наставник махачкалинцев высказался, что сперва перед командой стояла цель получения еврокубкового опыта, не более. Но потом интересен стал выход из группы. А весной уже появилось стремление проходить дальше по сетке плей-офф. В первом тайме гости засели в оборону, „Анжи“ мощно атаковал, но немцам удалось не пропустить в первой половине игры. Более того, экс-зенитовец Саболч Хусти вывел гостей вперед на 22-й минуте. На 34-й ответил Это'О. Во втором тайме дагестанцы дожали соперника, одержав победу (3:1).

Будничная ничья в ответной игре выводила парней Хиддинка на „Ньюкасл“. В московском матче голов не последовало, а в Англии „Анжи“ нужна была победа или голевая ничья. Наставник „сорок“ Алан Пардью перед игрой заявил, что его команда очень хочет в четвертьфинал. Свои слова тренер подтвердил основным составом на игру. Команды бились с первых минут, хватало и откровенных ляпов со стороны обороны, однако гол случился лишь на 90+4-й минуте. Защита гостей упустила Сиссе, чей мяч оказался золотым.

„Анжи“ вылетел, но смог на какой-то период стать на одну ступень с „Челси“ и „Интером“. Команда проявила себя достойно, и на следующий сезон клуб снова отобрался в Лигу Европы. Но на горизонте стали появляться очертания новой эпохи в истории клуба.