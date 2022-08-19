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Божович: «То, как относятся сейчас к россиянам в Европе, — это стыдно»

сегодня, 14:22

Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович, работавший в нескольких российских клубах, высказался о политизации спорта.

То, как поступили некоторые легионеры, — это некрасиво. Ты можешь уйти — это твой выбор, никто никого не держит, я ведь сам был в России в этот момент. Но ты ведь можешь уйти по‑хорошему, сказав: «До свидания» и «Спасибо».

Вообще спорт должен быть вне политики. Но, к сожалению, как мы видим, сейчас все — политика. В Европе на словах много демократии, но на деле это не так. То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения.

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