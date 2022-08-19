Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Ловчев: «Сложно сказать, как у Дзюбы пойдёт»

сегодня, 00:48

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

Раньше он не играл нигде за границей, в русскоязычной среде, где его любят или ненавидят, кричат, показывают всякие жесты, это его заводит. Сложно сказать, как у него пойдет. Там к иностранцам относятся как — или ты сильнее на две головы, или ты сядешь на лавочку в конце концов.

Этот клуб, можно сказать, только создается, он заметен только покупками. Дай бог, чтобы у него получилось, потому что если его позовут в таком возрасте в сборную, во что я с трудом верю, так как там тренер Карпин. Никуда не денешься, внутренний конфликт у них был.

Карпин стал значительно умнее, мудрее, старше. Если Дзюба заиграет на хорошем уровне… В сборной у нас таких футболистов довольно‑таки мало.

Все новости
Быстров: «Для Дзюбы это отличный вариант, для турецкого клуба — посмотрим»
Сегодня, 00:30
Колосков: «Всё зависит от Дзюбы, от его характера»
Сегодня, 00:07
Черданцев: «Для РПЛ отъезд Дзюбы — потеря с медийной точки зрения»
Вчера, 23:29
Самедов оценил итоги жеребьёвки Кубка России
Вчера, 22:04
Карпин отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
Вчера, 21:51
Мирзоян: «„Динамо“ постарается взять реванш у „Спартака“»
Вчера, 20:05
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:01
Всё зависит от руки в раздевалке)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51
Всем интересно посмотреть что из этого получится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 