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Мартынович: «Хотел завершить карьеру в „Краснодаре“»

сегодня, 09:36

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, выступавший до этого сезона в «Краснодаре», объяснил, почему не остался в клубе.

Хотелось закончить карьеру в «Краснодаре». Но клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме.

Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется — контракт до 2025-го). А оставлять меня в 34 года — ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин — хорошее поколение. «Краснодар» поступил правильно.

Все понимают, что весной начались финансовые трудности — но академия-то работает! Это тот момент, когда ребятам стоило дать шанс. И смотрите: тот же Литвинов выходит в каждом туре и проявляет себя. При том, что до 25 лет защитникам особенно тяжело: ответственность высокая, должен показывать себя даже больше форвардов.

«Краснодар» и так дал мне много. Хотя я выкладывался полностью — бывало, играл с травмой. Но почему мне должны были давать еще один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чье-то место? Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне еще интересен сам футбол.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:19
Может и получится. Остаётся пожелать Успеха!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:07
Бывает и так. Удачи в Рубине
makkie
makkie
сегодня в 09:58
Адекватно рассуждает.
Но у Краснодара со времён Гранквиста нет нормального ЦЗ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:38
Ну что и так может быть... играй там где играешь...
Gahi
Gahi
сегодня в 09:37
У каждого свой выбор главное чтобы он был правильным. Удачи
Гость
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