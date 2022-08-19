Мартынович: «Хотел завершить карьеру в „Краснодаре“»

Защитник «Рубина» , выступавший до этого сезона в «Краснодаре», объяснил, почему не остался в клубе.

Хотелось закончить карьеру в «Краснодаре». Но клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме.

Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется — контракт до 2025-го). А оставлять меня в 34 года — ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин — хорошее поколение. «Краснодар» поступил правильно.

Все понимают, что весной начались финансовые трудности — но академия-то работает! Это тот момент, когда ребятам стоило дать шанс. И смотрите: тот же Литвинов выходит в каждом туре и проявляет себя. При том, что до 25 лет защитникам особенно тяжело: ответственность высокая, должен показывать себя даже больше форвардов.

«Краснодар» и так дал мне много. Хотя я выкладывался полностью — бывало, играл с травмой. Но почему мне должны были давать еще один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чье-то место? Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне еще интересен сам футбол.