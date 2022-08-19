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Романцев: «„Спартаку“ надо настраиваться на первое место»

сегодня, 13:30

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые способны бороться за победу в чемпионате России.

Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали, и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет. Посмотрел, как играют конкуренты, и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:44
Настраиваться всегда нужно, а на практике идти от матча к матчу.
Серьёзные проверки Спартаку только предстоят. Надо быть к ним готовыми!
ABir
ABir
сегодня в 14:29
Романцев знает, что говорит. Но одно дело настраиваться, другое добиваться в каждой игре. Это будет очень не просто, но пусть будет. Пусть для начала хотя бы настраиваются.
Foxes
Foxes
сегодня в 14:26
И тут нас понесло!
9c6un3jsk6u5
9c6un3jsk6u5
сегодня в 14:17
Романцев одел розовые очки!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 14:13
Всем командам из первой пятерки надо настраиваться на 1-е место...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:06
Наверное уже сейчас многие начали праздновать чемпионство, как это было не раз. Но похмелья от таких праздновании тяжёлое и долго проходит.
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 14:01
кто?такие как ты?да!вас уже двое!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:54
Ну вот, заголосили
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:52
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:37
    Буду рад если зацепятся за 1 место,лиш бы не Зенит!
    Гость
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