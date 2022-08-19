Романцев: «„Спартаку“ надо настраиваться на первое место»

Бывший тренер «Спартака» считает, что красно-белые способны бороться за победу в чемпионате России.

Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали, и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет. Посмотрел, как играют конкуренты, и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет.