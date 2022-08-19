Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», раскрыл подробности ухода всех легионеров из краснодарского клуба весной.
Триггером стал отъезд главного тренера. Гжегож Крыховяк уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.
Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло.