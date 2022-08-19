Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

Защитник «Рубина» , ранее выступавший за «Краснодар», раскрыл подробности ухода всех легионеров из краснодарского клуба весной.

Триггером стал отъезд главного тренера. Гжегож Крыховяк уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло.