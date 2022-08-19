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Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной

сегодня, 09:12

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», раскрыл подробности ухода всех легионеров из краснодарского клуба весной.

Триггером стал отъезд главного тренера. Гжегож Крыховяк уехал последним из иностранцев, потому что не знал, что делать: вроде как контракт, а при этом давят польская федерация, медиа. Это был тяжелый момент, и Крыховяк долго договаривался с клубом. У Классена, Кабелла заканчивались контракты, а у Виктора еще и жена была на сносях.

Я, например, разговаривал с Ботхеймом. Уезжать он не хотел, но рассуждал: «А что мне делать?» На многих было давление из своих стран. Тяжело осуждать или говорить, как бы я поступил на их месте. Хорошим легионерам важно играть в еврокубках, быть на виду. И когда Россию исключили, это тоже повлияло.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:40
Пока так и никак по другому
drug01
drug01
сегодня в 09:34
Время такое гнилое....
5qmykng8u4g6
5qmykng8u4g6
сегодня в 09:16
да все понятно, но кто то главным виновником выставил как раз Крыховяка...
Гость
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