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Силкин: «Не все в „Динамо“ довольны Йокановичем»

сегодня, 16:45

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе Славиши Йокановича, который летом возглавил московскую команду вместо Сандро Шварца.

Предыдущий тренер ставил атакующий футбол, а ребята с удовольствием в него играли. При переходе на другой стиль не всe получается. По выражениям футболистов видно, что не все довольны. Не думаю, что назревает какое‑то напряжение в команде, но всe снимается спортивными результатами. Если команде что‑то не нравится, но она побеждает, а футболисты получают премиальные, то всe забудется.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:42
У него получается хуже, чем у Шварца.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 17:23
Вася Уткин называл Динамо- российской Барселоной!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:22
Я хорошо помню тот период. Здорово играли, много забивали.
Capral
Capral ответ ДинAmo (раскрыть)
сегодня в 17:19, ред.
Это, я уже не говорю о том, какую убитую команду оставил шварц Славише. Это чтоже надо было такое сделать, чтобы довести пацанов до такого состояния.... Конечно, потеряв всю линию защиты, только недавно возглавив команду, у Йокановича хватает проблем. Я не адвокат нового ГТ Динамо, я только предлагаю, объективно смотреть на вещи и дать человеку время, хотябы до зимы. Если у него незаладится- я буду первый требовать его отставки. Но не скрою, мне, он, чисто по-человечески нравится, серьезный мужик.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 17:17
Силкин:- по выражениям футболистов видно, что не все довольны…
Хм, а я так скажу, а не надо рыло воротить, а надо вкалывать на тренировках до седьмого пота, тогда и победы придут.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 17:12
Володя, наверное мы не правильно поняли Сергея Николаевича. Можно вспомнить, как его же Динамо феерило в атакующий футбол в 2011, а потом, вдруг, сам же Силкин начал под корень рубить свою же атакующую игру. Ну вот, точно, не Силкину говорить про атакующий футбол.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:08, ред.
Спокойно!!!
Может Серёга Силкин имеет в виду атакующий футбол весной этого года?
Когда эти команды грузили нам по 3-5 мячей?(
Урал 3:2, Крылья 5:2, Сочи 5:1, и плюс поражения от ЦСКА и Спартака. Это когда болелы Динамо пили вёдрами валидол( или водку), кто что может,,,((((
Силкин это называет атакующим, интересным футболом?(
ДинAmo
ДинAmo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:03
Полностью согласен, делать выводы слишком рано, перестройка только идёт, ему даже ещё игроков то не купили, а уж что в защити, то это тихий ужас, а при всем при этом мы идём без поражений, Славиша молодец
Capral
Capral
сегодня в 16:58
Какой атакующий футбол у шварца?! Бестолковая беготня- это атакующий футбол?! Ну и, надолго хватило этого "атакующего" футбола?! Загнал пацанов до полного изнеможения, всё п......л и свалил. А сейчас, взялся убивать Герту.... И вообще, что можно говорить после шести туров?! Силкин сам, никогда тренером приличным не был, а тут взялся критиковать новый футбол Динамо....
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