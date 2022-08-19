Силкин: «Не все в „Динамо“ довольны Йокановичем»

Бывший тренер «Динамо» высказался о работе , который летом возглавил московскую команду вместо Сандро Шварца.

Предыдущий тренер ставил атакующий футбол, а ребята с удовольствием в него играли. При переходе на другой стиль не всe получается. По выражениям футболистов видно, что не все довольны. Не думаю, что назревает какое‑то напряжение в команде, но всe снимается спортивными результатами. Если команде что‑то не нравится, но она побеждает, а футболисты получают премиальные, то всe забудется.