Петржела: «Еще минимум 5 лет „Зенит“ будет выигрывать РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» считает, что команда из Санкт-Петербурга в ближайшие годы не отдаст никому чемпионский титул.

Мне кажется, что еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ . Семь лет – это слишком много – сложно угадать, поэтому, думаю, минимум пять лет.