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Петржела: «Еще минимум 5 лет „Зенит“ будет выигрывать РПЛ»

сегодня, 15:03

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга в ближайшие годы не отдаст никому чемпионский титул.

Мне кажется, что еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ. Семь лет – это слишком много – сложно угадать, поэтому, думаю, минимум пять лет.

Что касается «Спартака», возможно, в течение следующих десяти лет они выиграют золотые медали, но это маловероятно. Скорее всего, красно-белые не выиграют РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:30
Возьмите вы уже его на работу!
ABir
ABir
сегодня в 16:26
Горе тренер, и такой же эксперт
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:10
Надо объединится всем российским клубам против Зенита,увеличить призовые за очки .Работать с судьями в пределах правил.Ведь десять очком по минимуму Зенит берёт в результате судейских ошибок в свою сторону
старина
старина
сегодня в 15:43
Уже не знает,как присосаться к кормушке
makkie
makkie
сегодня в 15:36
Что за чешский осьминог Пауль нарисовался?
Помнится, Петржела заявлял во всеуслышание, что Зенит никогда не сможет выиграть РПЛ :))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:32, ред.
Ну ты прям как Ванга !))
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 15:31
и давно!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 15:29
Удивительно с каким постоянством бред этого чудака печатают,кому он интересен!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:25
Ну хоть раз может и споткнуться.
allemz
allemz ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 15:18
А чо, инвесторов Газпрома снова накуканили?
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 15:17
allemz
allemz
сегодня в 15:16
За "мне кажется" платят вообще? Откуда этого чеха так много в последнее время, на РПЛ-волне одни зенитовцы со своим "я думаю", "зенька нагибает" и "я вообще топ-иксперд", у него распорядок дня вьюхами что ли забит, пластинка не меняется
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 15:06
Платёж оформлен?
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