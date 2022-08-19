Петржела: «Еще минимум 5 лет „Зенит“ будет выигрывать РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга в ближайшие годы не отдаст никому чемпионский титул.
Мне кажется, что еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ. Семь лет – это слишком много – сложно угадать, поэтому, думаю, минимум пять лет.
Что касается «Спартака», возможно, в течение следующих десяти лет они выиграют золотые медали, но это маловероятно. Скорее всего, красно-белые не выиграют РПЛ.
Помнится, Петржела заявлял во всеуслышание, что Зенит никогда не сможет выиграть РПЛ :))
Помнится, Петржела заявлял во всеуслышание, что Зенит никогда не сможет выиграть РПЛ :))